Durante su infancia, Jacqie Rivera fue abusada por Trino Marín

Resurge video donde la hija de Jenni Rivera habla sobre la posible liberación de su padre

“Mi mamá pasó por muchas cosas, pero también es nuestro papá”, expresó

¿Lo habrá perdonado? Tras el éxito de la serie Mariposa de barrio en la plataforma Netflix, resurge video de Jacqie Rivera, hija de Jenni Rivera, hablando sobre la posible liberación de su padre, Trino Marín, quien se encuentra en la cárcel por haber abusado de ella, así como de Chiquis y Rosie Rivera.

Por medio del canal oficial de YouTube del programa Hoy Día, antes llamado Un Nuevo Día, se presenta este video con fecha del 20 de septiembre de 2018 donde Jacqie Rivera confiesa que perdonó loa abusos físicos de su padre.

“Mi mamá pasó por muchas cosas”: Jacqie Rivera

“Mucha gente ve la cárcel como un lugar donde pones a las personas malas, pero en realidad ninguno de nosotros somos malos, estamos quebrantados, y para mí, todos merecemos una segunda oportunidad, pero creo que en todo en este tiempo que he hablado con él, no he hablado de ese tema (su liberación).

Tranquila, la hija de Jenni Rivera comentó que como familia tienen que decidir cómo se sienten, y aunque está consciente que su mamá pasó por muchas cosas, Trino Marín a fin de cuentas es su padre.

“Es algo que tenemos que orar y pensar, pero si nosotros como personas queremos ser perdonados, tenemos que perdonar”.

En esa ocasión, Jacqie Rivera comentó que tomó la decisión de seguir los pasos de Jenni Rivera, por lo que empezó a tomar clases de canto, además de aprender a tocar la guitarra para poder componer canciones: “Vamos a ver qué pasa”.

Junto al cantante Bebé Coronel, grabó una canción dedicada a sus respectivas madres: “Habla de una mamá que lucha, que es fuerte, que es una guerrera para sus hijos y es lo que era mi mamá y la mamá de Luis y Bebé Coronel”.

