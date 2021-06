En un video que se puede ver en el canal de Youtube de Pepe Garza, el también músico narra como se enteró de la muerte de Jenni Rivera: “Yo estaba trabajando, no tenía mis celulares, era bien raro, porque ese sábado yo estaba con mi novia en Santa Mónica, y no podía encontrar mis celulares, los dos”.

Los últimos minutos de Jenni Rivera antes de morir

“Uno era del trabajo y el otro personal… acababa de cenar con mi novia y fuimos a la playa y no encontraba mi celular, que era el que tenía Jenni, buscamos en todos lados y no lo encontré…y mi otro celular se me murió la batería y ahí quedó…”, continuó narrando.

"Y raro, ese celular que había perdido primero no me importaba…pero ese es el número que tenía Jenni, pero algo me llamó y me regresé a buscarlo… llegué a trabajar y todo el mundo me estaba mirando raro…raro me estaba mirando y triste… y yo ¿qué pasa?, '¿tu celular por qué no contestas?', me decían", expresó.