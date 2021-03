“Otra mantecosa”, “Ay no, otra”, “Esta se equivocó de página”, “Como siempre, puro show”, “Creí que era Chiquis con un tinte”, “Por lo menos esta no usa filtros como la bacon (tocino)”, “No inventen!!! Parece enana de circo”, “Con una insufrible bastaba”, “Deberían ponerse a dieta porque nada más dan asco”.

No pasó mucho tiempo para que internautas reaccionaran a este video, y mientras la mayoría halagó la belleza de la hija de Jenni Rivera, varios no se tentaron el corazón para criticarla con todo.

Para finalizar con este video, en el que Jacqie Rivera mostró sus carnes en mini short, la también cantante expresó: “No soy bombón suculento, no presumo de buen cuerpo . Si te echas unos tequilas, soy una dama divina”.

Dueña de un gran carisma, Jacqie, de quien muchos han dicho que heredó la voz de su madre , Jenni Rivera, comenzó a bailar frente a la cámara al mismo tiempo que decía: “Yo no he ganado coronas ni concursos de belleza, sin tener joyas muy finas soy una dama divina”.

La cuenta oficial de Instagram del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, retomó este video en el que Jacqie se deja ver en primer lugar en mini short y blusa pegadita que resalta sus atributos. Segundos después, cambiaría de outfit por un vestido rojo.

Resurge video de Jacqie Rivera hablando sobre la posible liberación de su padre, Trino Marín

¿Lo habrá perdonado? Tras el éxito de la serie Mariposa de barrio en la plataforma Netflix, resurge video de Jacqie Rivera, hija de Jenni Rivera, hablando sobre la posible liberación de su padre, Trino Marín, quien se encuentra en la cárcel por haber abusado de ella, así como de Chiquis y Rosie Rivera.

Por medio del canal oficial de YouTube del programa Hoy Día, antes llamado Un Nuevo Día, se presenta este video con fecha del 20 de septiembre de 2018 donde Jacqie Rivera confiesa que perdonó loa abusos físicos de su padre.

“Mucha gente ve la cárcel como un lugar donde pones a las personas malas, pero en realidad ninguno de nosotros somos malos, estamos quebrantados, y para mí, todos merecemos una segunda oportunidad, pero creo que en todo en este tiempo que he hablado con él, no he hablado de ese tema (su liberación)”.

Tranquila, la hija de Jenni Rivera comentó que como familia tienen que decidir cómo se sienten, y aunque está consciente que su mamá pasó por muchas cosas, Trino Marín a fin de cuentas es su padre.