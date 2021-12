Jacqie Rivera habla en exclusiva para Mundo Hispánico

La hija de Jenni Rivera opina sobre los problemas de su familia por la herencia de su madre

Jacqie presenta su nuevo sencillo musical Jacqie Rivera lanza su nuevo sencillo Hurt. Los problemas en la familia Rivera aún continúan, a nueve años de haber sufrido la perdida de la famosa cantante Jenni Rivera, sus hermanos e hijos se encuentran actualmente teniendo varios conflictos. Todo se ocasionó por una auditoria pedida por la hija de la Diva de la Banda, Jacqie Rivera. Esto debido a la herencia que dejó la cantante y por los que sus familiares se han estado culpando por esta situación el cual ha generado varios problemas entre ellos mismos. Incluso hubo una situación donde Juna Rivera hermano de Jenni llamó cobarde a su sobrina Jacqie por haberlo bloqueado en redes. Jacqie Rivera rompe el silencio sobre los problemas de la herencia y lanza nuevo sencillo Hurt Tras los problemas que han tenido la familia Rivera, Jacqie decidió tomar el mando de su empresa que le dejó su madre en la herencia y esto ha provocado el enojo de algunos miembros. Siento que en algún tiempo todo va a estar mejor, pero ahorita como que nos estamos dando un poquito de espacio”, dijo en una entrevista con la revista People en Español. Ahora la joven de 32 años de edad rompe el silencio y habla en exclusiva para Mundo Hispánico en donde revela el mensaje que le envió a su tío Juan Rivera sobre la herencia. Además aclara los rumores sobre que vinculaban a su madre con el narcotráfico desmintiendo tales cosas y negando que la cantante sigue con vida. También habla de su nuevo sencillo musical que estrena el día de la muerte de Jenni.

Jacqie Rivera sencillo Hurt: Cuéntanos acerca de este nuevo sencillo “Hurt” ¿por qué decidiste lanzarlo este día? “Pues me estaba escuchando detrás de la historia de la canción es algo en Netflix y y la he escuchado anteriormente, pero la escuché esa vez y empecé a chillar y dije ay, esta canción como que me llega y más porque este año ha sido difícil y la canción como que me puede identificar mucho más con la canción. Le comenté a mi amiga y decidimos grabarla y empezamos a trabajar en el video y sentí mucha sanidad interior”. “Realmente hay muchas razones, porque este año han sido difíciles entre la familia y también porque he cambiado como persona. En estos nueve años he crecido como mujer y no soy la persona que pensé que iba a ser. Perder a mi mamá de todo lo que viene con cuando, con los sentimientos, que cuando alguien fallece y como que la canción mejor me empoderó y hacer el video también me me sonó muchísimo”.

Jacqie Rivera sencillo Hurt: ¿Por qué tú piensas que antes te preocupabas más por los demás que en ti. Cómo nació ese ese momento? ” No sé si eso vino de porque crecí sin mi papá y yo de chiquita dije fue mi culpa que él se fue o lo que sea y siempre crecí sabiendo de que era la persona que era. Yo me adapté bien para que todos los al rededor sean felices y yo pensaba que yo encontraba mi gozo en hacer los demás felices. Pero en este año mi marido me ha dado cuenta con todos los cambios que han pasado de que realmente no soy esa persona”. “Y está bien a veces escogerte a ti misma, escogerte para sanar, escogerte para tomar tiempo para ti sola y es lo que estoy haciendo y me siento muy feliz. A veces como que los cambios te dan tristeza, pero en el mismo sentido. Los cambios son buenos y a lo mejor traen tristeza, pero también traen mucho de moldear el carácter y bien es encontrando la persona que realmente eres”.

Jacqie Rivera sencillo Hurt: ¿Te llevó tiempo asimilar estas cosas? Porque es difícil aceptar muchas de las cosas que están ahí, como lo de lo de tu papá, lo de tu marido. “Creo que era mucho y quise como que darles una una visión de mí, de mi mente, cómo me siento. A veces hay muchos comentarios y antes tenían miedo de los comentarios, como que me ponían en una en una jaula y dije ‘yo ya no quiero vivir así’. Si yo soy una persona, aunque quería muchas personas y también que fui herida y no quiero vivir en a escondidas de que a le fallé a mi esposo y pasamos por muchas cosas difíciles”. “Yo quiero decir, si yo hice ese error y voy a seguir adelante y voy a mejorar de mis errores, voy a aprender de mis decisiones y gracias a Dios de que yo y mi esposo estamos mucho más mejor, pero también quiero ser auténtica. Y lo de mi papá eso es algo que lo cuido muchísimo, porque es una relación que también me importa mucho, pero mucho, mucho de los fanáticos de mi mamá y mucha gente no están de acuerdo”.

Jacqie Rivera sencillo Hurt: Habla sobre la relación con su padre “Pero es una de las decisiones, es una de las decisiones que yo hice por mí, de que sé que esta persona le causó mucho daño a mi familia. Pero esta jornada es mi jornada. Yo no voy caminando en los zapatos de los demás y yo voy caminando mi jornada y si necesito confrontar esto para sanar, que lo hice”. “Y me sanó muchísimo, no quiero esconder eso. Aunque la gente no esté de acuerdo tampoco, no lo quiero esconder y por eso decidí poner esos detalles en el video y no más ser auténtica y abrir y enseñarle al mundo quién soy realmente. Y pues a mí me siento muy libre, pero a la vez me expongo, me expongo a las opiniones”.

¿Qué les dirías a los muchos que creen incluso que tu mamá todavía sigue viva? "Creo que es bonito que tienen esa esperanza porque, como me gustaría que fuera la verdad, y creo que sí es esperanza porque la aman tanto, realmente la siguen amando como que todavía está aquí y eso me llena de felicidad, pero yo desearía, daría todo para poder tenerla con nosotros". "No quiero que vivan esperando de que va a venir a mí. Lo dicen de muchos artistas, de diferentes artistas que han fallecido, de que todavía están vivos. Y sé que no lo dicen de mala forma, pero a veces sí duele, porque luego quieren decir que el dolor que hemos pasado no es real y sí es muy real. También se les se les agradece que la aman tanto, pero no es la verdad".

¿ Qué va a pasar con tu tía Rossi. Crees que se lleguen a solucionar las cosas con ella? "Yo tengo mucha fe que si con su tiempo todos como dice la canción de todos necesitamos sanar, todos estamos heridos y a veces cuando estás herido no puedes ver las heridas de las personas de tu alrededor y siento que esta separación como que nos va a funcionar y Dios con mucha fe. Sé que Dios nos va a reunir de nuevo y yo sigo queriéndola y dándole su tiempo a todos. Se necesita y espero que escuchen la canción y que también nos haga sentir algo". ¿Hay alguna parte de la canción que crees que que podría servirle a lo mejor a tu tío Juan?. "Sí, creo que la parte que más me hace recordar a mi familia es la parte que hice. Puedes tomar todo este imperio, pero lo puedes tener todo, porque realmente daría todo para tener a mi familia reunida como era antes, hace 15 años. Es la parte que la dedico a ellos. De que los quiero, los amo. Anhelo tenerlos aquí, pero también entiendo los procesos de todos, que todos somos un mundo y que todo va a estar bien, yo tengo fe que todo va a estar bien".

Tu tío Juan que dice que no volverá a defenderlos ni a Chiquis ni a ustedes y que nunca se le ha comprobado que haya habido un mal manejo en con la auditoría, ¿Cuándo darán a conocer ese esa ese resultado de la auditoría? "Creo que ya todo está terminado, gracias a Dios y entiendo que él tiene sus sentimientos y es una persona bien apasionada y eso es bueno. Pero yo digo que yo se que él nos sigue amando. Tiene un corazón muy bueno. Y sé que en su tiempo todo va a estar bien y a la vez, si no nos quiere defender, también está bien, porque Dios nos va a defender. Y a lo mejor a veces nos necesitamos mover de un lugar para poder poner a Dios en ese lugar y que todo funcione como debería funcionar. Cuéntame un poco acerca de lo que dijo Johnny, ¿se quiere lanzar como cantante? "Le gustó muchísimo a ese niño. Él siempre está apoyando. Yo digo que es uno de mis mis fan más grande, porque él siempre está ahí, siempre tiene. Me manda a diferentes canciones y este sonido te va muy bien. Tiene una mente bien productiva y yo yo siento que en este momento él se está encontrando porque yo tengo 32 años y sigo encontrando quién soy, qué quiero ser. Creo que está pasando por ese proceso".

¿Cuánto te llevó hacer esta canción? "Sí, tomó mucho tiempo porque para mí no más fue la idea, la letra que me llegó y dije ah, necesito grabar esto y pues tengo el equipo. Si me preguntan diferentes cosas, si lo que hicimos es imprimimos toda la canción y puse partes de cada letra, y decía esto me recuerda mi esposo, esto me recuerda a mi papá o mi mamá o que estoy sintiendo en esta parte y dediqué cada letra a diferentes personas que quiero muchísimo. "Y cuando le platiqué a mi esposo le dije que ya es tiempo de ser honestos ¿Cómo tú te sientes? Porque obviamente no soy solamente yo las relaciones, también tienes opiniones. Y cómo se siente de de que todo el mundo sepa que pasamos y él gracias a Dios que está de acuerdo. Él quiere apoyar. El siente que que al ser honesto podemos ayudar a muchas personas y estaba de acuerdo y está ahí apoyando y subiendo los post y estoy tan agradecido donde estamos en este momento".

La señora Rosa también ya la escuchó. ¿Te ha mandado algún mensaje? No, todavía no, pero sí me invitó a su casa, me invitó a su casa porque ella cada año hace los globos y me invitó, pero no creo que la escuchó, pues es en inglés y siempre, siempre me dice ay, porque no cantas en español". ¿Dónde van a pasar la Navidad. Me había mencionado que justo ese día querías ir con Chiquis? "Este año vamos a hacer algo diferente, vamos a estar viajando, vamos a las montañas todos juntos, mis hermanos y los niños y va a ser un relajo, pero estoy bien emocionada de poder pasar Navidad y toda esa semana con ellos". Finaliza la hija de Jenni Rivera tocando temas que no se habían escuchado.