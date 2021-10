“Hermosa no olvides que tus raíces son cristiana”, le escribió una de sus seguidores a través de los comentarios de la fotografía. Lo que nunca imaginó es que Jacqie respondería a su comentario, haciendo un énfasis en la religión que procesa y diciéndole que ella siempre recordaba de donde venía. “No se me olvida. Yo hablo con mi Señor todos los días”, contestó Rivera. Archivado como: Jacqie Rivera recibió críticas

Aunque Jacqie demostró lo feliz que se sentía por haber participado en el concierto de su hermana, las críticas no se hicieron esperar y los fanáticos de la joven comenzaron a cuestionar su fe religiosa, todo por el vestuario que traía puesto. La joven destacó por un jumper negro, pegado y un aspecto ‘muy rockero’, lo cual no agradó a sus seguidores.

“Me entristece”

Algunos seguidores le cuestionaron sobre su participación en el escenario, diciendo que el talento que tiene debería utilizarlo para ir repartiendo la ‘palara del señor’ en vez de querer generar ‘dinero o fama’. Eso pareció ‘entristecer’ a una de sus seguidoras, quien le mencionó que no cambiara por algo tan ‘banal’.

“¡¡¡Ese increíble talento que Dios te ha dado!!! Me entristece que no lo uses para alabar al Señor. ¿Todo para qué? ¿Fama, dinero, ego?”, mencionó una de sus seguidores a través de redes sociales y que llamó la atención de otros internautas quienes no dudaron en apoyarse entre sí, criticando a la hija de Jenni Rivera.