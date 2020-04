View this post on Instagram

Primero le quiero dar gracias a nuestro Dios, porque el da la fuerza, el da la sabiduría pero el da la vida’ . No sabíamos lo que eres hasta que miramos una partezotas (coff coff)!! … broma… al saber que serías una vida, el sexo nunca importó. . Julian Joy Campos, 8lbs 4oz, 21 pulgadas, te amo. Y primero Dios te quiero regalar mucha más palabras desde hoy en adelante. #myboy2