“En su momento fue muy difícil para toda la familia, no solamente para Jacqie, para mi o para él, para Jenni ni te imaginas, su hija y su sobrina, pero lo manejamos como la manejamos todo, lo vamos a hablar y no nos vamos a esconder y nos vamos a sentar y a ver ábranse…”, dijo Rosie en la entrevista.

La hermana de Jenni Rivera, dio detalles de lo que hablaron en esa reunión la cantante, su hija y su prometido Mike Campos: “Dijimos que teníamos que ser adultos, no fue un amor de mi vida, no fue algo grande, fue algo pequeño y lo tuve que aceptar”.

En la entrevista, Rosie Rivera dejó en claro que fue la misma Jenni Rivera la que medio para que la situación no pasara a mayores y ella y su sobrina no perdieran su buena relación: “Los cuatro nos sentamos y dijimos que teníamos que ser adultos”, revelo Rosie Rivera, quien tiempo después unió su vida a Abel Flores. Algunas imágenes son de estos videos

“Me voy a callar, me lo voy a tragar y zaz, seguimos adelante y hasta la fecha es una de mis mejores amigas… o sea fue un momento en que no entiendo porqué y luego se arregló y se dejó atrás, y creo que es lo único que podemos hacer”, relató Rosie Rivera.

Rosie dice que Jenni vio una fortaleza en ella

La también empresaria y ahora próxima exalbacea de los bienes de Jenni Rivera, aseguró que tras el enredo amoroso que vivieron ella y su sobrina, no perdió a Jacqie y su hermana vio en ella otra fortaleza, “Y Gracias a Dios no he perdido a mi niña, no he perdido a mi mejor amiga, mi hermana vio una fortaleza en mí, me pudo admirar”.

La duda es, que si así como Rosie y Jacqie pudieron seguir adelante tras salir con el mismo hombre, los otros hijos de Jenni Rivera podrán recuperar la confianza en su tía tras los malos manejos, que según ellos ha hecho de la herencia y que no les ha dado lo que por ley les corresponde y que fue por lo que tanto trabajo su madre.