Jacqie Rivera sorprende con transmisión en vivo en sus redes sociales

La hija de Jenni Rivera, a punto del llanto, pide oraciones para su familia

Se ha dicho que ella ocupará el lugar de Rosie Rivera al frente de las empresas de su madre ¿Qué está pasando? En una transmisión en vivo que realizó a través de sus redes sociales, Jacqie Rivera, de quien se ha dicho que ocupará el lugar de Rosie Rivera al frente de las empresas de su madre, Jenni Rivera, a punto del llanto pide oraciones para su familia. No han sido días fáciles para los integrantes de la familia Rivera luego de que se diera a conocer que Johnny mandó a hacer una auditoría a Jenni Rivera Enterprises, por lo que los dimes y diretes han sido una constante a partir de esa fecha. Jacqie Rivera dedica “Defender” a su familia Con el buen humor que la caracteriza, Jacqie Rivera dijo en primer lugar que lo que quería compartir era muy importante y que definitivamente iba a llorar en esta transmisión en vivo, además de agradecer a todas las personas que compartieron su canción, llamada Defender. “Esta canción me ha tocado el corazón y me ayudó en una etapa oscura, sus comentarios me los llevo en mi corazón, todo es importante para mí, pero lo que quise era causar un impacto en sus vidas”, comentó la hija de Jenni Rivera (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Jacqie Rivera escogió hacer esta canción La hija de Jenni Rivera reveló que escogió hacer esta canción porque marca un momento de su vida donde se sentía con mucha ansiedad y tristeza: “Me sentía tan sola, tan deprimida, y la mitad del mundo ni lo sabía. Era un tiempo en mi vida muy difícil para mí y el Señor me sacó de ese hoyo y por eso decidí compartir esta canción con ustedes”. Jacqie Rivera hizo mención de un fragmento de este tema que dice: “cuando yo me perdí, tú me encontraste”, y aunque sabe que no es la única persona que en ocasiones se siente ‘perdida’, quiso compartir ese sentimiento de esperanza con sus fans.

Reconoce que no es una persona perfecta Conmovida, y a punto de derramar varias lágrimas, Jacqie Rivera reconoce que no es una persona perfecta y sin errores, sino que ha fallado muchas veces, además de que su amor por Dios es real y quiere compartirlo con sus admiradores. “Esta canción me ayudó muchísimo en el pasado, me fortaleció y me dio el ánimo que necesitaba. Me recordó que Dios sí está conmigo y que sí tiene un propósito para todo lo difícil que pasamos y ahora en este tiempo de mi vida también me está fortaleciendo”.

Estuvo a punto de no hacer esta transmisión Cuando nadie lo esperaba, la hija de Jenni Rivera comentó que estuvo a punto de no hacer esta transmisión y que quería hablar de unas cosas que han sucedido y de las que se ha mantenido callada por mucho tiempo, hasta este momento: “Ustedes ya saben lo que está pasando en mi familia, y qué tan difícil es estar en el medio porque de ambas personas puedo sentir el dolor, puedo sentir los corazones rotos de mi familia y esta canción, ahora en este momento, se la dedico a mi familia”.

Defiende tanto a su tía Rosie como a su hermano Johnny En esta parte de la transmisión, Jacqie Rivera hizo mención a los ataques que han recibido tanto su tía Rosie Rivera como su hermano Johnny, sin olvidar a Chiquis y a su abuela, la señora Rosa: “Creo que lo que está pasando y lo que están hablando en las redes y en todas las entrevistas ha lastimado a cada persona de mi familia”. La cantante quiso dejar en claro que no hay un lado más importante, o un lado más herido, en su familia, ya que ambos han sido dañados por lo que está pasando, lo cual a ella le da mucha tristeza porque se trata de su propia familia.

Ama a todos los miembros de su familia por igual Cabe resaltar que la hija de Jenni Rivera en ocasiones hablaba en español y en otras hablaba en inglés, pero en ambas ocasiones coincidía en que ha sido muy difícil para ella leer los señalamientos que han recibido tanto su tía Rosie como su hermano Jhonny, desde que ella es una ladrona hasta que él es un flojo. “Me he mantenido callada porque siento que a veces es lo mejor hacer para no agregar o alimentar el fuego que ya va creciendo, pero ahora no me puedo quedar en silencio porque mis hermanos han sido atacados y mi tía, mi tío Juan, todos, todos”.

Jacqie Rivera aclara algunas cosas Antes de continuar con esta transmisión Jacqie Rivera quiso dejar en claro que no está de ningún lado, además de que ha recibido muchos comentarios de personas que le dicen lo que debe hacer y que tiene que ser más agradecida, entre otras cosas. “Yo soy Jacqie. A mí no me pueden decir lo que debo de hacer o lo que debo de sentir porque no han vivido lo que yo he vivido, no han vivido lo que ha vivido nuestra familia al perder a alguien tan importante. Mucha gente me ha dicho: ‘esto es lo que hubiera hecho tu mamá’, pero es muy fácil decir eso cuando nunca la conociste”.

“Mi tía Rosie no es una ladrona” Ya casi para finalizar, Jacqie Rivera aseguró que su tía Rosie Rivera no es ninguna ladrona, aunque no está de acuerdo con ella con algunas cosas que ha hecho, como hablar en público o dar algunas entrevistas, además de no estar de acuerdo en cómo la han atacado. Tampoco está de acuerdo en cómo sus hermanos Chiquis y Johnny han sido atacados y que la gente no se ha puesto en los lugares de ellos. Recordó que su hermana se ha sacrificado mucho por ella y sus hermanos cuando su madre aún estaba con vida y ella prácticamente los educó y los crió.

Johnny no mandó a hacer una auditoría La hija de Jennin Rivera comentó que su hermano Johnny no mandó a hacer una auditoría a Jenni Rivera Enterprises, sino que otro proceso, el cual ella no lo ve mal, pero ve peor que esta noticia se haya filtrado a los medios de comunicación. “Hay tantas cosas que deben quedar en privado en la familia y entiendo que es muy difícil porque ‘somos famosos’. Yo no me considero famosa, yo todavía no he hecho algo para tener ese lugar. Gracias a Dios que tuve a mi madre y que sacrificó tanto y que se convirtió en quién fue”.