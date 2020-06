Jacqie Rivera sorprende cantando en la cochera con sus vecinos

La hija de Jenni Rivera interpreta el tema Creep del grupo británico Radiohead

Le dicen que canta mejor que su hermana Chiquis y que ella sí tiene talento

Vaya sorpresa. Jacqie Rivera, hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, canta en la cochera con sus vecinos y le dicen que lo hace mejor que su hermana Chiquis y que ella sí tiene talento.

A través de la cuenta oficial de Instagram del programa Suelta la Sopa, se puede ver un video, que tiene hasta el momento más de 360 mil reproducciones, donde Jacqie Rivera interpreta el tema Creep del grupo británico Radiohead.

Antes de comenzar a cantar, Jacqie Rivera, hermana de Chiquis, quien hace unas semanas dio a luz a su cuarto hijo, de nombre Julián Joy, dice que sus vecinos son muy ‘cool’ y que los ama.

Es evidente que la hija de Jenni Rivera aún no recupera su figura después del embarazo, pero sorprende a todos al lograr una interpretación llena de calidad tomando en cuenta la dificultad de este tema, llamado Creep, de la autoría de Thom Yorke, vocalista de Radiohead, además de Mike Hazlewood y Albert Hammond.

En algunas partes de este tema, la hija de Jenni Rivera se apoyó en su celular para leer la letra de la canción.

De inmediato, seguidores de esta cuenta de Instagram reaccionaron a la interpretación que hizo de este tema Jacqie Rivera, quien anteriormente ha comentado que no desea incursionar en el medio artístico, a diferencia de su hermana, Chiquis Rivera.

“Siempre pensé que ella era la que continuaba el legado, Chiquis no tiene voz, solo porque es la hija de la Diva es que está donde está, es mi opinión”, “Esta muchacha si canta muy bonito”, “Ella tiene talento y muy bonita voz!!! En el caso de Chiquis, es verdad, no tiene voz para cantar, pero le echa ganas, y si no fuera hija de quien es, no estaría donde está”.

Los comentarios a favor de Jacqie Rivera seguían haciéndose presentes: “Ella sí tiene talento”, “Esta chica sí canta bonito, nada que ver con la hermana Chiquis”, “Ella sí tiene talento, ‘la única diría yo’ de los Rivera después de su mamá”, “Canta mejor que la hermana”.

Por su parte, una admiradora de la hija de Jenni Rivera hizo una fuerte confesión: “He visto algunos videos y creo que le sienta muy bien cantar, se le ve la esencia muy natural, no forzada, súper sencilla, muy bonito y sin show”.

Los elogios para Jacqie Rivera parecían no tener fin, y las comparaciones con su hermana, Chiquis, y su mamá, Jenni Rivera, fueron inevitables: “Ella es la artista de la familia”, “Muy linda voz”, “Canta precioso!!! ¿Qué espera para lanzarse al público?”, “Para mí, canta mejor que la Chiquis, es la mejor de todos”, “Se escucha bien, debería lanzarse como cantante, canta bonito”, “Esta sí canta, lástima que no es vulgar, por eso no se lanza”.

Por último, una usuaria lanzó un contundente mensaje: “Ella es la única que podría llenar los zapatos de Jenni Rivera, porque lo que es Chiquis Rivera, ladra”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ