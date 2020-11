Tras no felicitar a Chiquis por su Grammy, Rosie Rivera llora de la emoción por nueva canción de Jacqie Rivera

Jacqie Rivera anuncia nueva música en redes sociales.

Su tía Rosie Rivera llora ante la noticia.

Chiquis Rivera esta emocionada por la noticia de su hermana.

¡Hasta las lágrimas! Jacqie Rivera, hija de la fallecida cantante, Jenni Rivera lanzó su música nueva en redes sociales, provocando que su tía Rosie Rivera llorará, pese a que no felicitó a su otra sobrina Chiquis, cuando ganó su Latin Grammy.

Fue hace apenas una semana, cuando la hija de Jenni Rivera, Jacqie Rivera anunciara mediante sus redes sociales que estaría próxima a lanzar el sencillo que la catapultaría de manera oficial al mundo de la música, ya que recordemos que ella solo realizaba covers de varias canciones, sin embargo nada propio.

Tras este anuncio, Jacqie Rivera mostró un poco del diseño de este sencillo, siendo la portada la primera probadita que la hermana de Chiquis Rivera les mostraría a sus fans, ante esto, muchos seguidores comenzaron a escribirle que lucía igual que su madre Jenni Rivera.

Fue hace apenas unas horas que, mediante su cuenta oficial de Instagram Jacqie Rivera anunciaría por fin el ansiado estreno de su nueva música, provocando las lagrimas de su tía, Rosie Rivera y la admiración de su hermana Chiquis Rivera.

En la publicación, se logra observar la portada de su sencillo titulado “Existo yo”, en donde aparece la hija de Jenni Rivera con un semblante bastante serio y poderoso, mientras que de fondo se ve todo oscuro, siendo su rostro el protagonista de la portada.

Al pie de foto, Jacqie Rivera escribía el siguiente mensaje, en donde expresaba todo el amor y compromiso que le había puesto a este trabajo nuevo trabajo musical:

“¡Está disponible! Todo lo que siento en este momento es inexplicable” inició Jacqie.

“Podría llorar porque esta canción no solo es un single que se está lanzando, esta canción es producto de innumerables pequeños pasos que he dado para salir del rincón del miedo y de la duda en la que me metí”.

“Demasiados altibajos, cambiando de opinión, no sé cuántas veces creer en mí misma era lo suficiente para seguir mis sueños. Esta canción es producto de la intención de eliminar excusas y distracciones, dejar de sabotear mi propósito durante mucho tiempo”.