Página

1 de 4

El episodio más reciente de The Riveras, puso a Mike Campos, Jacqie Rivera y Rosie Rivera en el ojo del huracán

Actualmente Jacqie Rivera espera un hijo de Mike Campos, sin embargo las cosas se han tornado ‘complicadas’

Una publicación en Instagram del esposo de Jacqie Rivera encendió las alertas contra los Rivera

Jacqie Rivera, hija de Jenni Rivera, su tía Rosie Rivera y su ahora esposo Mike Campos, están en el ojo del huracán luego de transmitirse el episodio más reciente del show ‘The Riveras‘ que sigue las vidas de la dinastía liderada por la fallecida cantante.

Y es que en el episodio número 12 de la cuarta temporada, Chiquis conoce un poco más de la vida de su marido, mientras Jacqie Rivera lleva a su esposo Mike Campos, a un evento familiar en el que lamentablemente fue ‘criticado’ por varios miembros de la dinastía.

A través de su cuenta de Instagram, Mike Campos escribió un sentido mensaje contra los que criticaron a él y a su familia, pero luego surgieron rumores de lo que Jacqie Rivera y su tía Rosie Rivera lo obligaron a hacer.

La cuenta de Instagram ‘escándalo_o’ reprodujo el post de Mike Campos, esposo de Jacqie Rivera y se lee lo siguiente: “Hola chicos, siento que debo compartir algo desde mi corazón. Muchas cosas en este episodio de Los Rivera son mentira!”, comenzó escribiendo.

Y las cosas se pusieron más tensas: “No me defenderé porque ese es trabajo De Dios. Estoy agradecido con Dios por mi esposa Jacqie Rivera y mi familia. La familia de ella tiene opiniones, pero eso no significa que sean correctas o equivocadas. Yo continuaré permitiendo que Dios haga su milagro en mi matrimonio y enfocaré mi energía en eso porque al final, eso es lo único que yo puedo controlar”, finalizó, lo que provocó que Jacqie Rivera lo dejara de seguir en Instagram, aunque horas después volvió a hacerlo.

El mensaje de Mike Campos, pareja de la hija de Jenni Rivera, estuvo basado en que aparentemente los integrantes de la dinastía Rivera no veían con buenos ojos su persona y mucho menos que hubiera vuelto con Jacqie Rivera, por lo que las cosas se ‘enturbiaron’ cuando Rosie Rivera supuestamente se ‘metió’.

Y es que hace años en otras temporadas de The Riveras, Jacqie habría contado que se separaría de Mike Rivera por una supuesta infidelidad de ella hacia él, sin embargo, el contrato prenupcial estaba estipulado en que se repartirían las cosas entre ambos en caso de una separación.

Ahora, ante la reconciliación, según lo comentan fuentes a ‘Escándalo_o’, Rosie Rivera convenció a Jacqie de que obligara a Mike Campos a firmar un acuerdo en que si volvían a separarse, él ya no recibiría nada.

Los comentarios fueron en ese tenor: “Por lo que me dijeron, sí hubo acuerdo prenupcial entre Mike, Jacqie, Rosie y Juan y me parece lo más justo. Ya que cuando estaban en proceso de separación, él pedía cosas que no correspondían y ahora si las cosas no funcionan, se irá como regresó, sobretodo porque Jacqie recibirá la herencia de su mamá”.

“Se me hace buena persona y todo, pero como que es algo flojo y no es responsable para ser cabeza de una familia”, “Yo lo que no entiendo es por qué Mike se enojó si nadie habló mal de él o no dijera algo que no fuera cierto”, “Sólo expresaron sus opiniones por su hermana que es válido”, “Dicen por ahí que la verdad incomoda”, comentaron otras personas.

¿Qué opinas de lo que hicieron Rosie Rivera, Juan y Jacqie?