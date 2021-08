Jacqie Rivera por fin se anima a hablar de su papel como albacea en Jenni Rivera Enterprises

La hija de La Diva de la Banda se niega a responder si encontró anomalías en las empresas de su madre

“Como que empieza a hablar como su tía Rosie”, se puede leer en algunos comentarios Luego de varias semanas de dimes y diretes, además de pleitos familiares, Jacqie Rivera por fin se anima a hablar de su papel como albacea en Jenni Rivera Enterprises, aunque se niega a responder si encontró anomalías en las empresas de su madre de parte de sus tíos, Rosie y Juan. La hija de Jenni atendió a los diferentes medios de comunicación que se dieron cita en reciente evento al que asistió como invitada especial y donde recibió un reconocimiento. En todo momento, Jacqueline Melina Marín Rivera se portó de lo más amable y educada. “Mi mamá dejó mucho detalle en cómo ella quería las cosas”: Jacqie Rivera En un video que está disponible en la cuenta de Instagram de la periodista Nelssie Carrillo, se puede ver el momento exacto en que Jacqie Rivera confesó que su madre, Jenni Rivera, “dejó mucho detalle en cómo ella quería las cosas”, entre otros aspectos. “Lo que está pasando ahora es que porque finalmente yo me sentí decidida y lista y estoy pasando entrenamiento, estoy aprendiendo mucho, es mucho trabajo, es bastante que tuvieron que cuidar mis tíos (Rosie y Juan Rivera) y aprecio todo el trabajo que ellos hicieron”, comentó.

Jacqie Rivera se está preparando para estar al frente de Jenni Rivera Enterprises Y a la pregunta de cómo se está preparando para quedar al frente de Jenni Rivera Enterprises, Jacqie Rivera compartió que ha estado presentes en diferentes juntas y ha aprendido bastante sobre los diferentes contratos que tienen. “Estoy muy enfocada, es mi pasión, pero también estoy entendiendo en cómo manejarme en todo, son muchas cosas”, expresó la hija de La Diva de la Banda, que para muchos, es la que tiene mayor parecido físico con la cantante, además de la que le heredó la voz.

“Puedo ver el dolor que cargan”: Jacqie Rivera Hace varias semanas, Jacqie Rivera realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde, entre otras cosas, se decía muy adolorida por lo que estaba pasando con su familia en esos momentos por todo lo relacionado a las empresas de su madre. “Como albacea, creo que no se puede mezclar. Albacea es más negocio y eso es lo que estoy aprendiendo ahorita. Con mi familia, es muy doloroso porque yo amo a cada una de las personas y puedo ver el dolor que cargan. No es fácil perder a una persona tan grande, no solamente en el mundo, pero en nuestra familia era quien traía la paz y creo que todos vamos sanando”.

“No tuvimos el tiempo de sanar en privado”, dice Jacqie sobre la muerte de su madre, Jenni Rivera Casi para finalizar su encuentro con los medios de comunicación, Jacqie Rivera se sinceró y dijo que los miembros de su familia no tuvieron tiempo de sanar la muerte de su madre, ocurrida el 9 de diciembre de 2012, en privado porque siempre estuvieron en el ojo público. “Como hija, como hermana, como sobrina, voy a estar orando por mi familia y me voy a mantener al margen porque los amo a todos y voy a estar orando y también me voy a enfocar…”, comentó la joven sin que la dejaran terminar su idea. Aún habría más…

Una conexión especial entre madre e hija Con mucho respeto, se le preguntó a Jacqie Rivera si le ha preguntado a su madre, en su momento de oración, porque ella fue la elegida después de su tía Rosie para quedar al frente de Jenni Rivera Enterprises, a lo que contestó que la ha sentido más cerca. “No le pregunto por qué, porque confío que mi mamá, a las personas que ella escogió, ella sabía. Antes de que yo supiera que a mí me encantaba cantar, ella sabía que yo tenía el don, así que yo confío en sus decisiones y realmente se puede sentir su ausencia aún más”.

“Como quisiera que ella estuviera aquí” Y cuando nadie lo esperaba, un reportero le preguntó si había encontrado alguna anomalía en las empresas de su madre de parte de sus tíos, Rosie y Juan Rivera, y con evidente incomodidad, Jacqie Rivera respondió de la siguiente manera: “Creo que es una pregunta que no la quiero contestar porque realmente se puede tomar fuera de contexto y tengo que ser sabia porque así me tengo que mantener al margen”, respondió, y ante la insistencia de los medios de comunicación sobre este mismo tema, decidió dar por terminada la entrevista.

“Como que empieza a hablar como su tía Rosie” No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran de diferentes maneras a esta entrevista de la hija de Jenni Rivera, pues mientras algunos confirmaron que se trata de una persona muy inteligente y educada, otros aseguraron que si encontró anomalías en las empresas de su madre y no quiso revelarlo. “Qué manera de contestar, muy inteligente”, “Como que empieza a hablar como su tía Rosie”, “Quiso decir que si encontró algo raro”, “En pocas palabras, dijo que si, que no están bien porque dijo que no podía contestar”, expresaron algunas personas.

“Por fin alguien no dice que Jenni estaba ‘loca'” Una usuaria se mostró de acuerdo en las palabras de Jacqie Rivera: “Me encantó cuando dijo que confiaba en las decisiones de su madre!!! Y que Jenni había notado su don de canto antes que ella… Me da gusto porque por fin alguien no dice que Jenni estaba ‘loca’ y no sabía lo que hacía como ha dicho Chiquis muchas veces, como si Jenni no tenía buen juicio. Muy bien por Chiquis, Dios la bendecirá por honrar a su madre, aunque ya no esté con nosotros”. “Entonces, ¿que era que la tía Rosie nunca les dio cuentas a los hijos de Jenni desde que se fue Jenni y ella se quedó de albacea? Nunca les dio contabilidades de todo eso, eran sus derechos de entregarles cuentas de todo y eso ella nunca lo hizo por lo que contó el sobrino, y si ellos preguntaban, la tía y el tío Juan les decían cosas, que eran unos malagradecidos solo por preguntarles” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Dedica “Defender” a su familia En una transmisión en vivo que realizó a través de sus redes sociales, Jacqie Rivera, de quien se ha dicho que ocupará el lugar de Rosie Rivera al frente de las empresas de su madre, Jenni Rivera, a punto del llanto pide oraciones para su familia. Con el buen humor que la caracteriza, Jacqie dijo en primer lugar que lo que quería compartir era muy importante y que definitivamente iba a llorar en esta transmisión en vivo, además de agradecer a todas las personas que compartieron su canción, llamada Defender: “Esta canción me ha tocado el corazón y me ayudó en una etapa oscura, sus comentarios me los llevo en mi corazón, todo es importante para mí, pero lo que quise era causar un impacto en sus vidas”.