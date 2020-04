View this post on Instagram

Realmente no imaginé a Jordan como un hermano mayor. Cría que él sería mi bebé para siempre. Pero Dios tenía planes diferentes🙌🏻. Estoy emocionada de ver cómo va a cambiar y cómo será. A lo mejor le ayuda a madurar. ¿Quizás ya no volverá loca a sus hermanas? 🤪 De cualquier manera, mi litto papash será hermano mayor en unos días. 😳❤️ ————————————————————————- I really didn’t imagine Jordan as a big brother. I thought he was gonna be my little baby forever. But God had different plans 🙌🏻. Im excited to see how he changes and how it’ll be. Maybe itll help him mature. Maybe he wont drive his sisters crazy anymore? 🤪Either way my litto papash is gonna be a big brother in a few days. 😳❤️