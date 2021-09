“Mucho perdón”, fue lo que dijo Jacqie Rivera sin especificar a qué se refería del por qué tenía que perdonar a Mike.“Todavía vamos aprendiendo los dos, mucho perdón, solo Dios te puede ayudar, no quiero que piensen que soy grosera pero es que estoy con mis hijos y trato de protegerlos”, comentó en ese entonces, Jacqie para el programa matutino.

Fue en el año 2019 cuando Jacqie Rivera sorprendió a todos al revelar la noticia de que se encontraba embarazada, algo que pudo ser algo positivo para la relación si no fuera porque supuestamente la misma hija de Jenni Rivera había afirmado que le había sido infiel a su esposo, provocando que ambos terminaran separándose, tomándose un supuesto “break” de la relación.

Afortunadamente las cosas parecieron mejorar con el tiempo, y a dos años de este rompimiento, al día de hoy la hija de Jenni Rivera, celebra 9 años de matrimonio con su esposo Mike, algo que le ha valido múltiples críticas en redes sociales, en donde seguidores afirman que realmente este matrimonio “ya no estaba bien”.

La hija de Jenni Rivera se mostró orgullosa de la persona con quien se casó, afirmando que sin duda era una mujer sumamente bendecida por eso: “Y puedo decir con orgullo y con todo mi corazón. Me casé con un buen hombre. Me casé con un hombre valiente que luchó por mi corazón y luchó por su familia”.

“Me casé con un hombre agraciado que ama”; Jacqie Rivera celebra 9 años de matrimonio

“Me casé con un hombre indulgente y agraciado que me ama como lo hace Jesús. Me casé con un hombre humilde que reconoce que tiene espacio para crecer y se esfuerza cada día por ser un mejor hombre, esposo y padre. Me casé con un hombre desinteresado que trabaja duro para mí en todas las áreas y pone este matrimonio y mi familia en primer lugar”.

Para finalizar con su mensaje, Jacqie Rivera vuelve a celebrar sus 9 años de matrimonio a lado de su esposo Mike, agradeciéndole por todos estos años a su lado: “Me casé con un hombre gracioso y tonto que me sonríe todos los días. Me casé con un buen hombre. Te amo. Felices 9 años, mi amor”.