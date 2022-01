Hasta el momento, en el comunicado de prensa que se emitió respondieron las dudas del público sobre los resultados de la auditoria y señalaron que responsabilidad tenía Rosie; Jacqie, no sólo asumirá el control de las empresas sino que se convirtió en la albacea de la herencia de su madre, quien dejó varios bienes a nombre de sus hijos, exceptuando a Chiquis Rivera.

“Ella sirvió en sus roles duales con orgullo e integridad. En preparación para este cambio, se realizó una auditoría del Fideicomiso. A pesar de los informes recientes de los medios de comunicación, no hubo evidencia de ningún delito, apropiación indebida o robo de fondos fiduciarios por parte de Rosie actuando como fideicomisaria .”, aseguró la hija de la ‘Gran Señora’. Archivado como: Jacqie Rivera control empresas

Uno de los puntos más interesantes de este comunicado, fue que, por primera vez Jacqie Rivera respondió a los cuestionamientos sobre la auditoria que se realizó a las empresas de Jenni Rivera, cuando su hermana quedó en el poder. Jacqie, aseguró que estaba agradecida con su tía y que en la auditoria, no se encontraron pruebas que dejen en evidencia un mal manejo de su parte.

¿Será que la relación entre Rosie y los hijos de su hermana mejoró? Todo parece indicar, que por parte de Jacqie no hay rencores contra su tía Rosie Rivera o así lo dejó ver en el comunicado de prensa que emitieron las autoridades. Jacqie, aseguró que esperaban hacerla sentir orgullosa ante el nuevo trabajo que va a desarrollar y mencionó, que sus hermanos y ella le deseaban lo mejor en su nuevo camino.

Pero, no tardó en darse a conocer la opinión de Rosie Rivera ante el nuevo nombramiento de su sobrina asegurando que se encuentra feliz del nuevo capítulo que vendrá para las empresas de su hermana. Ella, aseguró que espera haber hecho sentir orgullosa a su hermana y que, cuidó el patrimonio de Jenni para que no se sintiera defraudada.

“Yo no estoy metido en eso, no sé todos los detalles, pero sí sé que se entregó la semana pasada […] Creo que los abogados de mis sobrinos lo están revisando y asegurándose que todo esté bien, primero Dios en un par de semanas se acaba ese rollo”, expresó Juan en entrevista con el programa “De Primera Mano “, ante las dudas que surgieron de la auditoria en aquellos momentos.

¿Se siente triste por el nombramiento?

Hace un par de horas y quizá conociendo que se haría oficial su nuevo cargo, la hija de Jenni Rivera posteó una fotografía donde habló de su fin de año. La mujer, expresó que se sentía sumamente nostálgica pero lo que llamó la atención, fue que mencionó que había sido “muy difícil para ella y no sabía hacia donde se estaba dirigiendo su vida”.

“Si puedo ser honesto con todos ustedes, el Año Nuevo fue duro para mí este año. Lo estaba temiendo. Tal vez sea porque no había llorado el año que acabamos de vivir o tal vez es que siento que no sé hacia dónde se dirige la vida y no sé qué planear. El año pasado fue un gran giro en la trama y perdí la seguridad sobre la que había construido mi vida y cómo pensaba que sería la vida.”, aseguró Jacqie en el post de Instagram.