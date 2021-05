Las reacciones no se hicieron esperar: “Qué faja estás usando”, “Hermana, luces delgada”, “Oh, Dios mío, estás hermosa”, “Luces maravillosa”, “Te ves muy bien”, “Te amo”, “Divina”, “Cuerpazo que te cargas, bebé”, “Saludos y Bendiciones”, “Qué bella”, “Qué bonita”.

Jacqie humilla Chiquis Rivera. Una vez más una de las hijas de Jenni Rivera está dando mucho de qué hablar… pero no, no es la Chiquis, está vez la primogénita de la cantante fue “humillada” por Jacqie, quien subió a su cuenta oficial de Instagram una foto que sorprendió a todos.

Las comparaciones no se hicieron esperar, e inmediatamente cuestionaron sí al igual que su hermana se había hcho cirugía y otras hasta le dijeron que se veía mejor que la intérprete de “Jolene”: “¿Se hizo cirugía también?”, “Nada que ver a la corriente de tu hermana Chiquis, tú si eres una bella, Dios te bendiga”.

Y no asegura que su cuero se ve más delgado con remedios casero como el “agüita de limón” que la Chiquis ha promocionado tanto en las últimas semanas y por el cual se ha ganado tantas críticas, en cambio Jacqie realiza muchas publicaciones de sus entrenamientos y cuando se prueba sus fajas.

La publicación que alcanzó los 59,990 Me Gusta, recibió miles de comentarios, la mayoría “chuleando” y Jaqie Rivera y otros más preguntándole por la faja, pues a diferencia de su hermana Chiquis, ella siempre ha hecho público que utiliza fajas para moldear si figura.

La cuenta oficial de Instagram del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, retomó este video en el que Jacqie se deja ver en primer lugar en mini short y blusa pegadita que resalta sus atributos. Segundos después, cambiaría de outfit por un vestido rojo.

Pero no es la primera vez que Jacqie Rivera muestra sus carnes en redes sociales, pues un una de sus publicaciones se puede apreciar como al ritmo del tema Dama divina de Jenni Rivera, su hija muestra sus carnes en mini short sin pudor alguno en video que compartió en sus redes sociales.

Para finalizar con este video, en el que Jacqie Rivera mostró sus carnes en mini short, la también cantante expresó: “No soy bombón suculento, no presumo de buen cuerpo. Si te echas unos tequilas, soy una dama divina”. PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ

Dueña de un gran carisma, Jacqie, de quien muchos han dicho que heredó la voz de su madre, Jenni Rivera, comenzó a bailar frente a la cámara al mismo tiempo que decía: “Yo no he ganado coronas ni concursos de belleza, sin tener joyas muy finas soy una dama divina”.

A través de sus redes sociales, Jacqie Rivera compartió una imagen que hasta el momento tiene más de 30 mil likes y comentarios de todo tipo, principalmente halagando su belleza. “Domínalo, cariño. No dejes que te afecte”, expresó la hija de la cantante.

Será por eso que sus seguidores le aplaudieron su la publicación en donde aparece con ajustado vestido negro que resalta sus curvas, pues fuel a su estilo, no escondió que estaba usando una faja e inmediatamente sus seguidores quisieron saber cuál era, pues querían lucir igual que ella.

“Tenemos que perdonar”

“Mucha gente ve la cárcel como un lugar donde pones a las personas malas, pero en realidad ninguno de nosotros somos malos, estamos quebrantados, y para mí, todos merecemos una segunda oportunidad, pero creo que en todo en este tiempo que he hablado con él, no he hablado de ese tema (su liberación). Algunas imágenes son de este video

Tranquila, la hija de Jenni Rivera comentó que como familia tienen que decidir cómo se sienten, y aunque está consciente que su mamá pasó por muchas cosas, Trino Marín a fin de cuentas es su padre. “Es algo que tenemos que orar y pensar, pero si nosotros como personas queremos ser perdonados, tenemos que perdonar”.