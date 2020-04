La hija de Jenni Rivera comparte video en su cuenta oficial de Instagram

En la publicación, se puede ver a Jacqie Rivera cantando un fragmento de “La Razón”

Usuarios la acusan de plagio y ella responde

Jacqie Rivera, hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, compartió un video en su cuenta oficial de Instagram donde se puede ver que está cantando un fragmento del tema “La Razón”, pero usuarios la acusan de plagio y ella responde.

En esta publicación, que hasta el momento rebasa las 100 mil reproducciones, la hija de Jenni Rivera escribe: “Aquí les comparto un poquito del behind the scenes (detrás de cámaras) de ‘La Razón’. I can’t wait for friday!!! 4.3.20” (No puedo esperar al viernes. 3 de abril de 2020).

En poco menos de 30 segundos de duración, Jacqie Rivera, quien luce vestida con una blusa de tirantes y un pantalón negro, además de una camisa amarrada a la cintura, canta lo siguiente:

“Sé que no soy perfecto (sic), hay tantas cosas que no quise ser, pero sigo aprendiendo, hoy solo sé que yo te hice sufrir”, para luego anunciarse la fecha de estreno (3 de abril de 2020) en su canal youtube.com/jacqierivera.

Pero cuando parecía que todo serían felicitaciones para la hija de Jenni Rivera, algunos usuarios le comentaron lo siguiente: “La banda @hoobastank, ‘La Razón’, necesitas dejar de tomar música de otros artistas como lo hacía tu mamá y tomar la fama de otros artistas”.

Jacqie Rivera no se quedó con los brazos cruzados y le contestó a este usuario: “No estoy tratando de tomar el crédito. Nunca haría algo como eso. Tengo un gran respeto por los compositores y músicos que hacen eso. Y si tú te tomaras el tiempo para leer otros comentarios, casi todos saben quien escribió y cantó originalmente esta canción”.

Esta inesperada respuesta, provocó que varios seguidores de la hija de Jenni Rivera compartieran su sentir: “Bueno, bloquéala”, “Es simple, solo deja de seguirlos (a la familia Rivera), debes de tener tanta tristeza en tu vida que te trae mucha negatividad”, “QuédateEnCasa #PermaneceSeguro #PermaneceSaludableMentalmente”.

No pudieron faltar las felicitaciones de sus seres queridos, como de su hermana, Chiquis Rivera, quien se limitó a escribirle emoticones de fuego, mientras que su abuela, la señora Rosa, escribió: “Maravillosa”. Por su parte, su hermano, Juan Ángel, hizo la siguiente confesión: “Ella está canalizando su Gwen Stefani interna”.

Por su parte, una usuaria le dedicó el siguiente mensaje: “Wow, cuando escucho tu voz me recuerda tanto a tu mamá, tienes una gran voz, deberías cantar para no extrañar tanto a tu mamá, así tenemos un pedacito de ella”, a lo que Jacqie Rivera respondió: “Muchas gracias, me llena el corazón”.

“Amo este tema, pero más amo tu voz!!! Me da tanta paz!!!”, “Cantas hermoso”, “Absolutamente amo tu voz”, “Desde ya me encantó, mucho éxito, corazón, te deseo todo lo mejor del mundo porque te lo mereces”, Wow, sin duda la hermosa voz que heredaste de tu madre, no pares, sigue adelante”, “Nena, tienes que lanzar ese álbum de banda!!! Todos lo estamos esperando”, se puede leer en más comentarios dirigidos a la hija de Jenni Rivera.