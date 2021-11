“Yo no soy así, no es así como me criaron”, dice uno de los insurrectos del Capitolio

“Asumo plena responsabilidad por lo que hice ese día”, dijo Fairlamb. “Yo no soy así, no es así como me criaron”.

La fiscalía había pedido una pena de tres años y ocho meses de prisión, ya que Fairlamb fue uno de los primeros en asaltar el Capitolio e incitó a otros a ejercer la violencia, según AP. El insurrecto descamisado que se presentó como el “QAnon Shaman”. Jacob Chansley, apareció con la cara pintada y un gorro de piel con grandes cuernos, se convirtió en “la cara pública de la insurrección en el Capitolio”, dijeron los fiscales en un documento recogido por The Associated Press.

El abogado que había sido designado por la corte, Gerald Williams, le dijo al juez que Chansley no había comido desde que fue arrestado el sábado. El letrado dijo que su cliente tenía una dieta restringida, aunque Williams no tenía claro si los problemas alimentarios de Chansley estaban relacionados con problemas de salud o motivos religiosos. El juez ordenó a Williams que trabajara con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos para abordar el problema quienes indicaron que Chansley recibirá alimentos orgánicos después de que su abogado dijera en la corte que necesita una dieta de “chamán”, informó The Huff Post.