Espectacular lució Jacky Bracamontes en la conducción de Miss Universo

La exreina de belleza hizo gala de su belleza en un sensual vestido con transparencias

Jacky Bracamontes y Carlos Ponce conducen el certamen de Miss Universo por Telemundo Jacky Bracamontes vestido. La mexicana Jacky Bracamontes robó cámara en el certamen de Miss Universo, ya que junto a Carlos Ponce ha estado a cargo de la conducción del evento de belleza más importante del año por la cadena de Telemundo. La bella actriz robó suspiros al portar un sensual vestido con transparencias. La conductora subió a su cuenta oficial de Instagram una fotografía posando junto a Carlos Ponce, a minutos de que arrancara el evento e inmediatamente recibió miles de reacciones que alababan la belleza de ella y el porte y galanura de él. Ambos fueron los encargados de conducir tan importante evento de belleza. Jacky Bracamontes vestido: Los comentarios hacia el vestido de Jacky Bracamontes y el look de Carlos Ponce no se hicieron esperar: “Muy lindos los dos y muy elegantes”, “qué guapos”, “bellos, Jacky está súper linda”, “guapísimos”, “ese vestido!”, “hermosa princesa”, “están guapísimos”, “lindos y elegantes”, “espectaculares”. Pero no faltaron las críticas, sobre todo porque muchos seguidores de Telemundo en Instagram no estuvieron de acuerdo en cómo han llevado la conducción del certamen de belleza: “A ver qué comentario hace si no continúa Mexico en la competencia”, “sii lo mismo dije, está horrible ella con sus comentarios y los bailes y muecas cuando sale México”, “uni…. Telemundo 😂😂😂 como que anda su mente allá por Univision Jacky”.

Feliz de participar en Miss Universo Previo al evento los conductores tuvieron una charla con MundoHispánico, donde hablaron del certamen: “Contento y feliz porque mi compañera es una maravilla, tiene toda la experiencia del mundo en este tipo de certámenes, de eventos televisivos, me siento muy protegido”, señaló Carlos Ponce. Por su parte, Jacky Bracamontes dijo: “Yo también estoy muy feliz, cuando me dijeron ‘te va a tocar conducir Miss Universo’ dije ¿con quién?, ¿con Carlos, verdad?, es el show más complicado que no ha tocado hacer a los dos en cuanto a conducción”.

Jacky Bracamontes vestido: Bellos recuerdos Sobre los recuerdos que le traía Miss Universo a Jacky Bracamontes, ya que ella participó en el certamen en el año 2001, la tapatía dijo: “Por supuesto, ya me quiero subir al escenario a concursar, cuando yo concursé en el 2001 tenía 20 años, siento que me faltaba experiencia, pero uno tiene experiencia y seguridad…”. “Pero hoy sería totalmente distinto, estoy en los ensayos con ellas y ya me quiero poner la banda de México. Fue una experiencia que cambió muchísimo mi vida, me hizo crecer como mujer, como persona y claro que me trae recuerdos muchos y muy lindos”.

Jacky Bracamontes vestido: Fue concursante hace 20 años Hace veinte años, Jacqueline Bracamontes representó a México en el certamen de belleza mundial, y este fin de semana fungió como la conductora de la edición 69 de “Miss Universo 2021” (Telemundo) junto con Carlos Ponce, en Estados Unidos. La modelo y actriz comparte los recuerdos que tiene de aquella experiencia. “¡Ay, 2001! Hace veinte años, ¡imagínate”, ya siento que ya llovió, ¡jajaja! Ya nada es lo mismo, dijo a la agencia Mezcalent, con la que compartió una anécdota de su participación en el certamen de belleza.

Jacky Bracamontes vestido: No las limitaban en la comida Jacky Bracamontes compartió una anécdota que vivió en el certamen de belleza: “Bueno, tiene que ver con la comida, porque yo pensé que en Miss Universo nos iban a tener como a dieta y así; digo que yo estaba flaquísima en ese entonces, me hacía falta comer, pero yo tenía miedo que llegara y de comer ‘tres lechugas, una pechuga de pollo de cien gramos’, ya sabes, así”. “Dije, pues es Miss Universo, nos tienen que cuidar, ¡nooo, no, no! No sé ahora cómo será, pero en ese entonces nos ponían unos manjares ahí en el hotel de Puerto Rico, pero era un buffet de comida deliciosa, de postres, donuts, de todo, entonces yo me quedé impactada, la verdad”, relató.

Jacky Bracamontes vestido: Ella misma se peinó “Y otra cosa es que yo desde que llegué a Puerto Rico, todo el mundo así de: ‘¡ten cuidado, porque esto es un complot! Nadie quiere que ganes tú, bueno, no yo sino o sea, ¡no dejes que te maquillen ahí!, no dejes que te peinen, tú arréglate tú sola’, y yo ‘¡ay, qué nervios!”, contó la mexicana, “Porque pues yo tomé cursos para maquillarme y peinarme, pero la cosa del peinado nunca se me ha dado, la verdad; entonces si tú ves un video del previo que nos tocó hacer de la semifinal, mi pelo se ve todo ‘grifo’ (alocado), porque me peiné muy mal, ¡jajaja!”.

Platicó con algunas participantes En la entrevista con MundoHispánico, la exreina de belleza compartió su opinión de las participantes de este año a Miss Universo: “Primero la mexicana Andrea está guapísima, tuve la oportunidad de platicar con ella, de saludarla de convivir y es una mujer no nada más linda, sino también cuando platicas con ella, te dice tantas cosas con su mirada y actitud tan positiva, linda, una energía muy positiva”. “Cada año hay temas que resaltan, siempre hay temas así, yo nada más te digo que Miss Uruguay, hablé con ella y la felicité por hablar con franqueza (se declaró bisexual), de no tener miedo a hablar de lo que siente, yo se lo aplaudo”, comentó la actriz en entrevista para este medio.

‘No me quiero involucrar en eso’ En la entrevista con MundoHispánico se le preguntó sobre las recientes polémicas en las que se ha visto envuelta Lupita Jones, quien es la encargada del certamen oficial de belleza en México, quien fue duramente criticada por exparticipantes y su reacción fue criticada por la prensa. VER VIDEO AQUÍ “Es un tema bastante delicado, porque conozco muy bien a Lupita, la quiero mucho y conozco muy bien a Sofía Aragón, Ximena Navarrete la conozco muy bien, es un tema delicado, yo no me quiero involucrar en esto, he hablado con todas, pero prefiero guardarme mi opinión por respeto a ellas, porque a todas las quiero”.

Sus recuerdos en Miss Universo Por su parte, Carlos Ponce es un experto en este tipo de certámenes de belleza y cuenta con innumerables recuerdos, pero hay uno en especial junto al ex presidente Donald Trump (cuando todavía dirigía el certamen), que el actor boricua no olvida y lo compartió a la agencia Mezcalent. VER VIDEO AQUÍ “Me acuerdo cuando me tocó hacerlo en inglés con Nancy Odell, que él (Donald Trump), me imagino que en su negocio a él le convenía que se fuera a Japón el próximo año, y estaba sentado detrás de los jurados gritándoles ‘¡Japón, Japón, Japón!’, tratando de poner presión.

Feliz en su matrimonio Ponce continuó con la anécdota que vivió en esa emisión del certamen: “Ese año (2006) ganó Zuleyka (Rivera), (el ‘Miss Universo’) en Puerto Rico, y nos emocionamos todos, porque los que estábamos ahí veíamos una evidente ¿cómo se llama?, ‘Martillito’ atrás de los jueces”. – Cambiando de tema, felicidades por tu boda con Karina Banda. Ahora que llevas un tiempo de casado, ¿qué es lo mejor de la vida de casado? Lo mejor de estar casado es encontrar a la pareja perfecta. En el caso mío, yo estoy muy complementado, muy completo, muy contento”.