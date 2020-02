Jacky Bracamontes cambia de look

Sus seguidores la confunden con Anahí

Aun así recibe muchos halagos

Jacky Bracamontes comparte sorprendente cambio de look y sus seguidores la confunden con Anahí.

La actriz publicó una foto en la que se le ve mucho más rubia que de costumbre y esta vez trae un flequillo que le ganó comparaciones con otras artistas.

Incluso ella misma reconoció que lucía cambiada. “Les gusta el look? Si, ya sé, no parezco yo…”, escribió en su cuenta personal de Instagram.

“Quién eres?”, le preguntó Francisco Ponce, uno de sus seguidores.

¿Tan diferente luce? Pues sus fanáticos la compararon con la cantante Anahí y también con Consuelo Duval.

“Te pareces a cuando sortilegio”, “Jajajajaja noooo! Ahí pareces Consuelo Duval”, “Se parece a Anahí”, “Pensé que eras Anahí, pero te queda muy bien”, “Me diste un aire a ANAHI.”, “Te pareces mucho a Anahí con ese look. Sí, no eres tu”, “Te pareces a Consuelo Duval”, “¿Anahí?”, “En esa foto tienes un aire de Anahí”, “Te pareces a Consuelo Duval”, dijeron.

“Con ese look te pareces a Emilia, tu hija, bastante”, comentó un seguidor.

Muchos coincidieron en que este nuevo cambio hace que la artista luzca más joven.

“Elegante más jovencita, pero muy guapa”, “Te ves super jovencita”, “Waooo te bajastes 10 años”, “Te ves super con ese look. Te ves jovencita”, “Te queda genial, te ves más joven”, “Te ves de 20 años”, fueron algunos de los mensajes.

“Sí no pareces tú pero eres guapa igual, te queda todo”, “Super bello! Sí, distinta pero igual de bella”, “Te vez hermosa de cualquier manera”, “Este look te queda muy bien! Muy bonita!”, “Super hermosaaaaaaaa”, “Me encanta, super original y diferente un buen cambio!!”, “Los cambios favorecen mucho y a ti te luce todo, hasta los rizos”, “Hermosa!! No importa el look que tengas… siempre divina”, soltaron entre corazones y caras enamoradas.

“Que linda se ve sin esas cirugías en los labios o en los pómulos que todas se ponen. Así al natural luces hermosa… y ese color divino”, destacó Naty sobre la naturalidad de Jacky Bracamontes.

Como era de esperarse en el mundo del espectáculo, también hubo algunas personas a las que no les gustó su nuevo look.

“El flequillo no, pero el color divino”, “No me gusta para nada”, “Siendo sincera, no mucho la vdd pero lo bonito no se te quita”, “NO, qué rara”, comentaron.

En sus historias de Instagram, la presentadora de “La Voz” aclaró que este cambio de look se debía a su trabajo y que lo hizo “para un personaje”.

¿Qué opinas sobre le cambio de look de Jacky Bracamontes?

