De acuerdo a información de Agencia Reforma, Jacky reflexionó: “Ha sido analizar bien qué es lo que quiero hacer y me ha tocado muchas veces decir que no a proyectos que seguramente me habrían llevado por otro lugar, pero le agradezco a Dios, a mi manager y a la gente que me rodea que me aconsejan, me ayudan y me iluminan para tomar las decisiones correctas”, compartió Bracamontes en entrevista.

La también mamá de cinco ha participado como actriz en producciones como Rubí, Las Tontas No Van Al Cielo y La Suerte de Loli, pero también ha mostrado tener la naturalidad y espontaneidad para estar al mando de programas en vivo como La Voz. México, Netas Divinas y ahora los Latin American Music Awards 2021 (Latin AMAs), que conducirá por segunda ocasión, aunque esta vez en solitario. “Nunca me ha tocado conducir un evento de esta magnitud sola, entonces estoy agradecida, honrada, emocionada; obviamente llena de mariposas en el estómago, pero ya son muchos años de experiencia y vamos a estar preparándonos con todas las ganas para que todo salga espectacular”, compartió la tapatía de 41 años.