Revela detalles de su matrimonio

Explica los motivos por los que dejó a su esposo

Revela detalles de su vida sentimental

La actriz y modelo mexicana, Jacky Bracamontes decidió dejar a su esposo en medio de fuertes rumores de supuestos problemas entre ellos, pero para terminar con los chismes decidió de una vez por todas explicar los motivos que tuvo para abandonarlo.

Fue por medio de una entrevista que dio a los medios de comunicación que la famosa ex Miss México 2000, de una manera alegre y contenta, puso un alto a los rumores que se dicen de una supuesta crisis en su matrimonio.

De manera categórica y muy educada, la también actriz mexicana respondió a las preguntas de los reporteros y reporteras que se le acercaron buscando una respuesta a las incógnitas surgidas en el mundo del espectáculo.

La entrevista se da en medio de las salas de abordar de un aeropuerto, justo cuando la actriz se dirigía a Miami para estar presente al famoso programa de La Voz EE.UU. El material puede verse ya en algunas páginas de internet y como la de Eden Dorantes oficial en Facebook.

En la primera parte de la entrevista le pregunta cómo está a lo que ella responde que muy bien y luego desea un feliz 2020, entre risas y saludos comienzan las preguntas.

Tras comentarle que ya habían visto también a Alejandra Guzmán (coach) en el aeropuerto, la conductora de famoso programa lució sonriente y alegre en todo momento.

“Muy contenta con La Voz, ya hicimos la primera parte, ahorita es la parte de batallas, entonces contenta de que mi Ale estaba muy bien porque ya estaba yo preocupada por ella, que bueno que está bien y también contenta de empezar el año trabajando, difícil dejar a mi familia, esa es la parte siempre complicada, pero ni modo es parte de…”.

“Ya estoy al cien, ya viste que el doc hasta los seis meses, todavía no, pero sí me siento muy bien y eso ayuda. Ese siempre lo he tenido (piernón loco)”. Fue entonces que le preguntaron sobre los cambios que ha visto luego de la cirugía y al verse al espejo.

“No, pues de entrada me toco la panza y tengo abdomen, antes era hoyo, no tenía nada, ya sabes era aguado allí horrible, entonces sí, que ya todo en su lugar, es muy bonito”.

A la pregunta de si Martín (esposo) es el que siempre la ha apoyado y que se queda con las niñas, la actriz y modelo asintió con la cabeza y respondió de manera alegre, seguro y firme: “Sí la verdad sí fue muy difícil despedirme de él, despedirme de mis hijas por supuesto, pero pues yo me voy tranquila porque sé que él está allí”. Fue así como reveló que lo dejó, pero con sus hijas solo para cumplir con sus compromisos de trabajo.

“Él es el mejor papá, está al pendiente de las hijas, trata de llegar temprano a su oficina para estar con ellas, yo soy la que hago la tarea con ellas y todo pero pues ahora le va a tocar a Martín (Fuentes), y las niñas felices de que bueno no está mi mamá, pero sé que está mi papá y eso a ellas les da mucha paz”.