Jacky Bracamontes se destapó con una ‘neta’ sobre su boda con William Levy

La presentadora de televisión confesó cómo fue la ‘ceremonia’ donde unió su vida con el galán cubano

“Salí de ahí y empecé a temblar”, reveló Jacky Bracamontes cuando contó la historia

Jacky Bracamontes hizo lo inesperado y ante la sorpresa de muchos reveló su ‘boda’ con William Levy.

Sin duda alguna, la elegancia, belleza, frescura y personalidad de Jacky Bracamontes la han llevado a ser una de las actrices y presentadoras favoritas de los productores.

Y estos elementos hicieron que Jacky formara parte de ‘Netas Divinas’, el exitoso programa de Unicable que en esta ocasión cuenta con Natalia Téllez, Paola Rojas, Consuelo Duval y Daniela Magun.

Fue precisamente durante un capítulo del programa donde Jacky Bracamontes reveló lo que nadie imaginaba.

Se les pidió a las bellas conductoras del programa que contaran alguna experiencia relacionada al esoterismo o espiritualidad, y cuando tocó el turno de Bracamontes dio a conocer que se ‘casó’ con William Levy en una boda maya.

“Estaba haciendo la novela de ‘Sortilegio’ en Yucatán y entonces me dice Carla Estrada que era la Productora: ‘Vamos a ir a grabar una boda maya'”, contó la presentadora mientras su compañeras estaban ‘que no lo creían’.

Asimismo, Jacky Bracamontes dio más detalles de su encuentro ‘nupcial’ con William Levy: “Fue como afuera de una iglesia. Entonces llegamos y ya estaban tocando la música y el chamán ahí”.

Luego de esto, la nacida en Guadalajara confesó que le dieron a tomar una bebida y añadió: “En unas vasijas medio raras. Ahí estamos los dos en nuestra boda maya”.

Pero el momento más impactante de su ‘boda’ con William Levy fue cuando el chamán se tomó muy en serio la unión: “Nos empieza a decir unas cosas que yo sentí que me estaba casando de verdad”.

Y cuando finalizó la anécdota, Jacky Bracamontes dijo bromeando: “Yo estoy casada mayamente con William”.

Pero sí recalcó su sentir al concluir la ceremonia naturalmente cargada de energía: “Salí de ahí y empecé a temblar. Me casaron y ni me preguntaron si me quería casar” y puntualizó: “Yo lo sentí muy verdadero que hasta me asustó”.

El video que fue subido a la cuenta de YouTube del programa tuvo algunas reacciones de los usuarios, quienes hablaron sobre las demás anécdotas de las presentadoras del show.

Pero hubo algunos que sí se enfocaron en Jacky Bracamontes.

“Jacky quiere que William se la revuelque”, especuló un ‘pícaro’ seguidor.

Otra más le advirtió: “Jacky Bracamontes, calladita te ves más bonita”.

Sin embargo, otro dejó de lado la experiencia de Bracamontes y destacó su físico: “Jacky, deliciosa, exquisita”.

Cabe señalar que actualmente Jacky Bracamontes está casada con el piloto de carreras Martín Fuentes, con quien tiene 5 bellas hijas.

Por su parte, William Levy tiene dos bellos hijos al lado de la escultural Elizabeth Gutiérrez.

