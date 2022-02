Jacky Bracamontes comparte mensaje en redes sociales.

Surgen las declaraciones de Elizabeth Gutiérrez.

Jacky mantuvo una relación amorosa con William Levy.

Jacky Bracamontes comparte mensaje. El tema de la separación de Elizabeth Gutiérrez y William Levy han desatado grandes polémicas y muchas confesiones inesperadas. Pues muchas celebridades han salido a declarar al respecto. Pero lo que ha resaltado en redes es que la actriz realizó declaraciones sobre Jacky Bracamontes.

Pues la actriz realizó un libro en el cual plasmó que había sostenido un romance con William Levy cuando ambos estuvieron trabajando en el rodaje del melodrama de ‘Sortilegio’, pero Jacky aseguró que creía que el actor estaba separado de Elizabeth como se ha dicho en infinidad de ocasiones. El romance terminó cuando el actor le confesó que su esposa estaba embarazada por segunda ocasión.

Jacky Bracamontes comparte un mensaje en sus redes sociales

Ante eso Elizabeth plasmó sus declaraciones y aunque nunca dijo su nombre, fue más que evidente que la hoy exesposa de William Levy se refería a Jacky: “Entre mujeres es muy feo hablar esas cosas. Yo la admiraba a esa persona. Yo pensaba que era una persona admirable, buena mujer. Desafortunadamente, me tocó conocer otro lado de ella, nadie me lo contó, yo lo viví, entonces después escribe un libro y quiere verse como una víctima cuando no lo es”, expresó ante lo escrito por la actriz Bracamontes.

Ahora, Jacky Bracamontes ha mandado un mensaje tras las declaraciones realizadas por Elizabeth. En redes sociales ha causado gran revuelo pues sus seguidores jamás imaginaron que la actriz le enviara ese tipo de mensaje a quien ahora es la exesposa del galán de telenovelas.