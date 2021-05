Jacky Bracamontes y Carlos Ponce serán los conductores de la 69 edición del certamen Miss Universo

El evento celebrará a mujeres de todas las culturas y orígenes que han impactado positivamente a sus países y han ayudado a empoderar a otros

Esta edición culminará con el tan esperado momento cuando Zozibini Tunzi de Sudáfrica corone a su sucesora Las reconocidas y talentosas celebridades Jacky Bracamontes y Carlos Ponce serán los conductores de la 69 edición del certamen Miss Universo que se transmitirá en vivo y exclusivamente en español el domingo, 16 de mayo a las 8pm ET/7pm C/5pm PT por Telemundo. Con distintas modelos de todo el mundo, el evento de tres horas celebrará a mujeres de todas las culturas y orígenes que han impactado positivamente a sus países y han ayudado a empoderar a otros. La emocionante noche culminará con el tan esperado momento cuando Zozibini Tunzi de Sudáfrica, la Miss Universo que ha reinado por más tiempo en la historia del concurso, corone a su sucesora. Jacky Bracamontes y Carlos Ponce conductores de Miss Universo Jacky Bracamontes, quien representó a México en la competencia de Miss Universo en el 2001, es una de las figuras más importantes del espectáculo latinoamericano. La estrella mexicana que recientemente condujo los “Latin American Music Awards” y participó en la exitosa serie de horario estelar “La Suerte de Loli”, fungió como co-presentadora del certamen Miss Universo en 2019 para Telemundo. Carlos Ponce es una de las personalidades latinas que ha logrado gran impacto internacional con participaciones en cine, televisión y en el ámbito musical. El artista puertorriqueño ha formado parte de producciones de Telemundo, incluyendo protagónicos en “La Suerte de Loli”, “La Fan”, “Silvana Sin Lana”, “Dame Chocolate”, “Perro Amor” y “Santa Diabla”, además de presentador de varias ediciones de Miss Universo y “Premios Billboard de la Música Latina”, entre otras. Ambas celebridades hablaron en exclusiva para Mundo Hispánico sobre su nuevo reto.

Jacky Bracamontes Carlos Ponce Miss Universo: ¿Cómo se sienten por este primer Miss Universo post pandemia? CP: “Contento y feliz porque mi compañera es una maravilla, tiene toda la experiencia del mundo en este tipo de certámenes, de eventos televisivos me siento muy protegido”. JB: “Yo también estoy muy feliz, cuando me dijeron ‘te va a tocar conducir Miss Universo’ dije ¿con quién con Carlos verdad?, es el show más complicado que no has tocado hacer a los dos en cuanta a conducción”. “Tenemos que estar al pendiente de lo que están diciendo en ingles, y más o menos hacer un match como se dice allá, y terminar al mismo tiempo, entonces no es fácil, pero es un lindo reto”. CP: “Tengo entendido que somos la única plataforma este año que tiene el Miss Universo de Network televisivo, el Miss Universo en español lo tiene Telemundo”.

Jacky Bracamontes Carlos Ponce Miss Universo: ¿Te trae recuerdos del 2001 al momento de ver un Miss Universo? JB: “Por supuesto ya me quiero subir al escenario a concursar, cuando yo concurse en el 2001 tenía 20 años, siento que me faltaba experiencia, pero uno tiene experiencia y seguridad y sería totalmente distinto, estoy en los ensayos con ellas y ya me quiero poner la banda de México”. “Fue una experiencia que cambió y marcñi muchísimo mi vida, me hizo crecer como mujer como persona y claro que me trae recuerdos muchos y muy lindos”, fueron las palabras de Jacky Bracamontes afirmando que desearía volver a participar en un evento de estos, ya que se considera con la experiencia necesaria.

Jacky Bracamontes Carlos Ponce Miss Universo: ¿Qué piensas de las candidatas? CP: “Yo he visto muy poco, pero si te puedo decir y casi garantizar, porque si tengo experiencia en este tipo de certamen, he estado en Colombia, Republica Dominicana, Puerto Rico en todas partes incluyen en Estados Unidos, la garantía es que va a haber una latina que gane o no se lo gane, nuestra belleza, nuestra mujer tiene un sabor que el mundo entero quiere”. MH: ¿Qué opinas de tu paisana Natalia Soto que llevará un traje inspirado en Walter Mercado?. CP: “Estña muy bien, Puerto Rico es un país muy chiquito y si lo quieres exprimir y sacar figuras públicas de ese hilo chiquito, hay algo es una isla que produce mucho artista y si eso quieren mostrar pues adelante”.

Jacky Bracamontes Carlos Ponce Miss Universo: ¿Qué diferencias encuentras del Miss Universo del 2001 al de ahora? JB: “Primero la mexicana Andrea está guapísima ayer tuve la oportunidad de platicar con ella, de saludarla de convivir y es una mujer no nada más linda si no, también cuando platicas con ella te dice tantas cosas, con su mirada y actitud tan positiva, linda, una energía muy positiva” Cada año hay temas que resaltan, siempre hay temas así, yo nada más te digo que Miss Uruguay ayer hablé con ella y la felicité por hablar con franqueza, de tener miedo a hablar de lo que siente, yo se lo aplaudo”, comento la actriz sobre la experiencia que vivió cuando fue una Miss Universo.

Jacky Bracamontes Carlos Ponce Miss Universo: ¿Qué te ha dejado este año y que expectativa tienes para lo que sigue? CP: “El año de la pandemia fue muy difícil para todo el mundo y yo me incluyo, tiendo a ser una persona muy positiva, no me puedo quedar tranquilo, por lo tanto hice que este 2020 fuera muy productivo para mí, trabajo físico, de oficina, estoy en un giro, donde cada vez que terminamos un proyecto estamos desempleados esperando el próximo, hay que manejarse de una manera muy inteligente”. “Fue muy productivo, creo mucho en Dios, tengo mucha fe y siento que fue un año de aprendizaje, a nivel monumental, yo siento que soy una nueva persona a partir de ese aprendizaje”, fueron las palabras de Carlos Ponce sobre su experiencia en el año de la pandemia del coronavirus.

¿Cómo ha sido ese cambio sobre dejar un trabajo e irte a vivir a Miami? JB: “Me siento muy a gusto quiero mucho a mis compañeras, pero la realidad es que yo desde la pandemia que empezó todo esto nos mudamos a Miami y todo fue muy chistoso porque yo le dije a mi esposo ‘vámonos a Miami porque tengo que terminar la temporada de la Voz y tengo que estar ahí’, fue como que la vida”. “Yo también creo mucho en Dios y confió en el camino y el destino que tiene para mí y mi familia, fue por eso que decidimos venirnos para acá, al principio seguí en Netas Divinas porque era virtual y cuando ya regresaron en vivo fue cuando se complicó, me costaba trabajo, era muy complicado por eso tuvimos que dejar Netas Divinas, pero si no créeme que seguiría por ahí”.

¿Qué opinas sobre las críticas a Lupita Jones? JB: “Es un tema bastante delicado, porque conozco muy bien a Lupita la quiero mucho y conozco muy bien a Sofía Aragón, Ximena Navarrete la conozco muy bien, es un tema delicado yo no me quiero involucrar en esto, he hablado con todas, pero prefiero guardarme mi opinión por respeto a ellas, porque a todas las quiero MH: ¿Carlos Ponce cómo ha sido estar casado con una mexicana(Karina Banda) y cuando el hijo?. CP: “Ella solita metió la pata en una entrevista, cuando esté lista que me avise, estoy muy contento adoro México de toda la vida, ahora estar emparentado en el mejor sentido con una mexicana para mí es de mucho orgullo, adoro su país, su familia y es lo mejor que me ha pasado”. Archivado como: Jacky Bracamontes Carlos Ponce Miss Universo.

