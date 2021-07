Martin Fuentes la semana pasada habría tenido un ‘difícil fin’ en competencias porque los resultados no salieron como quiso, además que coincidió con el rumor en redes sociales que se supuestamente habría sido infiel a Jacky Bracamontes y que una jovencita habría tenido un bebé de él.

Jacky Bracamontes apareció cargando a un bebé varón muy feliz alarmando a sus seguidores luego de los rumores que se desataron hace unos días cuando se aseguró en Twitter que una jovencita quien supuestamente era amante del esposo de la presentadora mexicana, Martin Fuentes, había logrado tener un hijo varón, lo que la ex reina de belleza no pudo.

“Por fin te conocí!!! Y si, me derretí de amor por ti #Leoné !!! Felicidades @loreniamm y @jesusbravan !!! Es hermosooooo!!!”, publicó en las imágenes Jacky Bracamontes donde carga a un bebé que resultó ser su ahijado, el niño que tanto esperó una pareja muy querida de amigos.

Esposo Jacky bracamontes infiel. En las redes sociales está corriendo el rumor de que a la presentadora de televisión y actriz mexicana, Jacky Bracamontes, le fueron infiel y que ella ya sabía sobre la aventura, pero eso no es lo más impactante del tema, puesto que esta relación salió a la luz después de que se conociera que la joven dio a luz a un varón fruto de su relación con Martin Fuentes.

Fue este tuit donde dicen que: “Lo que la esposa no pudo darle, después de muchos embarazos, está mujer lo logró a la primera. Le dio el tan deseado varoncito por él. Ellos tienen un acuerdo y él le pasa jugosa mensualidad para comprar su silencio. La esposa lo sabe”, lo que generó una polémica por saber la identidad de la mujer de la que se habla, aunque algunos espesaron a especular. Archivado como: esposo Jacky Bracamontes bebé Martin Fuentes

Esposo Jacky Bracamontes infiel: Se desconoce la identidad de la joven

Aunque no se sabe quién es la madre del supuesto hijo de Martin Fuentes, sí se dio a conocer las imágenes del nacimiento del pequeño, donde luce en brazos de la mujer, quien se ve años más joven que Jacky y Martin, lo que causó que varias personas se empezaran a preguntar “quién era”, debido a que si se confirmara dicha noticia, significaría que a Bracamontes le habían sido infiel desde hace tiempo.

En particular, lo que llama la atención de la fotografía, no es la edad de la mujer que sostiene al niño en brazos, sino que en su mano izquierda posa con un particular anillo en el dedo anular, ¿un anillo de promesa, quizá? porque de compromiso sería prácticamente imposible, a sabiendas que Martín está casado y su esposa sabe de su identidad, lo que hace que sea aún más raro la idea de una posible infidelidad o del nacimiento de otro niño de Fuentes. Archivado como: esposo Jacky Bracamontes bebé Martin Fuentes