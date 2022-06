Desde hace algún tiempo, la conductora de Primer Impacto comenzó a compartir con sus seguidores de Instagram unas fotografías dónde les comparte sus rutinas de belleza y hasta los atuendos que utiliza en el programa que conduce y los comentarios que más recibe con que tiene un gran parecido con la ex de Marc Anthony.

El video cuenta con la versión de “Young Forever” del cantante JAY-Z, tal vez haciendo ilusión que con 49 años sigue luciendo que se ve mucho más joven de lo que en realidad es. Lo que no esperaba era que comenzara a ser comparada con la fabulosa Jennifer López.

“Divinaaaa. Pensé que era JLo”, fue uno de los comentarios que Jackie Guerrido comparándola con la actriz y cantante que estuvo casada con Marc Anthony. ” Se parece un poco”, fue la replica del mismo comentario que le decía sobre su parecido con la intérprete de “On the floor”.

“Nadie me la compare”

Algunos de los seguidores de Jackie Guerrido la han defendido de las personas que quieren compararla con Jennifer: “No me comparen a esta belleza” “Jackie es ella y Jennifer es ella, no deberían de compararlas ya que son igual de bellas y no tienen nada que envidiarle a la otra”

También recibió comentarios dando le buenos deseos y diciéndole piropos: “Eres una princesa hermosa.” “Muy bella mi Jackie.” “Eres una mamacita hermosa.” “Chulada de mujer.” “Un alma eternamente joven.” ” Que bella eres mujer.” “Siempre luciendo muy bonita.