Jackie Guerrido está de luto otra vez

La presentadora de televisión vive momentos tristes en este 2022

En febrero murió su hermano y ahora pierde a su abuela de manera trágica

La presentadora de televisión Jackie Guerrido está de luto de nueva cuenta, luego de dos meses de que su querido hermano perdiera la vida, y ahora lamentablemente ella misma informa que su abuela murió de manera trágica en un accidente y utilizó sus redes sociales para despedirse de ella de manera emotiva.

El 2022 parece que es un año que Jackie Guerrido nunca olvidará pues en apenas cinco meses, ha perdido a dos seres queridos muy importantes para ella: su hermano y su abuela. Este jueves la conductora sorprendió a propios y extraños sobre lo que sucedió que la tiene desconsolada y recibió muchas muestras de apoyo.

Jackie Guerrido perdió a su hermano y ahora muere su abuela de forma trágica

Y es que, el pasado mes de febrero, la presentadora de televisión conmovió a todos por la pérdida de su hermano, de quien informó la muerte en su cuenta de Instagram en una serie de conmovedoras fotografías y un sentido mensaje: “Como duele tu partida hermano, siempre estarás en mi corazón y en mis pensamientos”, comenzó escribiendo.

“Gracias por luchar hasta el último momento. Fuiste un hombre de Dios y se que él te tiene en sus brazos. Te voy a extrañar mucho Big Bro. Que difícil es estar sin ti hermano #RIPLuisVega #myAngel#missyou it’s no the same without you”, finalizó su publicación sobre la muerte de su hermano y de inmediato recibió muestras de apoyo.