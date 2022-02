En el post que hizo en redes sociales, la presentadora recibió varios mensajes de cariño por parte de colegas, amigos y seguidores, quienes no dudaron en expresarle sus condolencias. Jackie Guerrido, no dio más detalles al respecto ni anunció que pasó con su hermano; horas antes, la presentadora había estado compartiendo en redes sociales sobre sus nuevos proyectos .

¡UNA TRISTE PÉRDIDA! A través de redes sociales, la conductora de Primer Impacto dio a conocer una triste noticia y compartió con sus seguidores, lo decaída que se encontraba. Jackie Guerrido, confirmó que su hermano mayor había fallecido hace un par de horas y anunció, que aún no podía creer su partida.

“Gracias por luchar hasta el último momento.”, escribió Jackie a través de Instagram. La presentadora, en contadas ocasiones habla de su vida familiar y sobre todo, de los aspectos más íntimos de su vida; hace un par de meses, habló de su relación con sus hijos y lo feliz que se encontraba de ser abuela pero no sobre sus demás familiares, por lo que está noticia tomó a más de una persona de sorpresa. Archivado como: Jackie Guerrido muerte hermano

En el post, Jackie destacó que su hermano había sido un gran creyente de Dios y que, ahora estaba con él. La presentadora, escribió que se encontraba teniendo fe de que Luis estuviera descansando en paz y que, ya no sufriera; Guerrido, no dio a conocer los detalles del deceso de su hermano, sólo que había estado luchando intensamente por su vida.

“Te voy a extrañar mucho, Big Bro. Que difícil es estar sin ti hermano. No es lo mismo sin ti .”, finalizó Jackie en el post de Instagram que compartió con sus seguidores. Al poco tiempo, comenzó a recibir grandes muestras de cariño de parte de sus colegas, amigos y seguidores, dándole a saber que se encontraban para ella en esos momentos tan difíciles.

La conductora de Primer Impacto, destacó que extrañaría a su hermano mayor y que, en esos momentos era difícil pensar que ya no estaría a su lado, al igual destacó que nada sería igual sin su presencia en sus vidas. Guerrido, informó que se encontraba sumamente triste por la partida de su hermano, Luis, con quien tenía una relación cercana.

La despedida de la familia

A través de redes sociales, la hija de Jackie Guerrido compartió con sus seguidores la noticia de la muerte de Luis. La joven, mostró las últimas imágenes del hermano de la presentadora. En el video que compartió, se observa que se encuentran en un hospital y el hermano de la conductora está bastante delicado.

“Descansa en Paz, tío Luis. Gracias por ser el mejor tío. Gracias por luchar hasta el final, sé que estás en un lugar mejor, donde no hay sufrimiento. Me quedaré con todo el amor y la risa; las palabras no puedan hacer justicia, pero ser fuertes es todo lo que podemos hacer.”, escribió en un post en redes sociales. “Ahora tenemos un ángel, cuidándonos”, escribió la joven.