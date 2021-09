“Sabes que no estás sola, aquí está tu otra familia. Te amamos.”, comentó la puertorriqueña en su historia de Instagram, hacia su amiga tras la terrible pérdida que está pasando. Por tal razón, no dudó en dejar en claro el cariño que le tienen y que en esos instantes debían permanecer unidos. Archivado como: Jackie Guerrido Luto

“Después de una batalla larga y dura, mi mamá falleció el 6/9 a la 1:04 a.m., sus pulmones estaban demasiado débiles para retenerla por más tiempo. Gracias a todos los que me apoyaron y me controlaron. Mi mamá y mi papá ahora están juntos para siempre, probablemente tocando salsa (papá) y maquillándose (mamá). ¡Te amo por siempre!”, mencionó la joven, en el sitio de donaciones.

Desde su automóvil, y dedicándole su peculiar sonrisa a sus fans, Jackie Guerrido escribió: “Familia: Ya estoy de vuelta por aquí para darles las gracias a todos por sus mensajes llenos de amor y buena vibra. Me gustaría recordarles que no hay que perder la fe nunca a pesar de lo que pase en la vida “.

“Dios está presente”

“Dios siempre está presente y obra de maneras misteriosas. Recuerden además que lo mejor siempre esta por venir y que no están solos. Los quiero. Ahora cuéntenme… ¿Cómo están? Los leo”, expresó la conductora puertorriqueña provocando reacciones de todo tipo a través de sus redes sociales.

La conductora puertorriqueña Jackie Guerrido dio positivo a coronavirus, de acuerdo con información del periodista argentino Javier Ceriani, conductor del programa Chisme No Like, la cual compartió en su cuenta oficial de Instagram. Hasta el momento, la famosa meteoróloga no ha hecho un pronunciamiento oficial en sus redes sociales, aunque se asegura que no estaba vacunada.