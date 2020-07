Jackie Bracamontes | Biografía

Jacqueline “Jackie” Bracamontes, nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 23 de diciembre de 1979, en el seno de la familia conformada por sus padres, Jesús Bracamontes y Jacqueline Van Hoorde y sus hermanos Jesús Jr. y Alina. Desde muy joven, “Jackie” participó como modelo en publicidad impresa y comerciales, trabajo que la impulsó a participar en uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo “Miss Universo”, que finalmente marcaría un antes y un después en su carrera como modelo y actriz.

Nombre real: Jacqueline Bracamontes Van Hoorde

Jacqueline Bracamontes Van Hoorde Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco, México

Guadalajara, Jalisco, México Fecha de nacimiento: 23 de diciembre de 1979

23 de diciembre de 1979 Ocupación: Actriz, modelo y presentadora de televisión

Actriz, modelo y presentadora de televisión Pareja: Martín Fuentes (2011-presente)

Martín Fuentes (2011-presente) Hijos: 5; Carolina, Jacqueline, Emilia, Renata, Paula

Familia de Jackie Bracamontes



Jesús Bracamontes (padre)

Jacqueline Van Hoorde (madre)

Jesús Bracamontes Jr. (hermano)

Alina Bracamontes (hermana)

Pareja de Jackie Bracamontes



Martín Fuentes (2011-presente)

Hijos de Jackie Bracamontes



Jacqueline (n. 2013)

Carolina (n. 2014)

Renata (n. 2016)

Emilia (n. 2018)

Paula (n. 2018)

Jacqueline Bracamontes Van Hoorde comenzó su carrera en el modelaje, participando en publicidad impresa para revistas juveniles de la época. Por un golpe de suerte, una de sus fotografías captó la atención de la exreina de belleza Lupita Jones, quien se había coronado como Miss Universo en 1990 y quien había sido designada como responsable de seleccionar a la aspirante que acudiría a las futuras celebraciones del concurso de belleza “Miss Universo”.

Jacqueline recibió la invitación para presentarse al certamen “Nuestra Belleza Jalisco”, llevándose el primer lugar y ganándose el derecho de acudir a la edición nacional de “Nuestra Belleza México”, ganando el sitio de honor y el pase para representar a México en “Miss Universo”; aunque no se llevó la corona, comenzó a recibir invitaciones para participar en telenovelas, comenzando así una nueva etapa en su carrera artística.

Recibió formación como actriz en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), donde recibió lecciones de locución, canto, danza y actuación que posteriormente le ayudarían a integrarse a diversos programas y a destacar tanto actriz como presentadora de televisión.

Su primera participación en un melodrama se dio en 2002, cuando formó parte del elenco de “Entre el amor y el odio”, con una participación especial. A este personaje le siguió el de Jocelyn, en la telenovela infantil “Cómplices al rescate” y el Hada de los Dientes en “¡Vivan los niños!”.

Con su carrera en ascenso, Jacqueline se fue ganando la aceptación del público y de la crítica, quienes la reconocieron en 2004 con el premio TVyNovelas a la mejor revelación femenina del año.

En 2004 interpretó el personaje de Maribel en la exitosa telenovela “Rubí”, protagonizada por Bárbara Mori, Sebastián Rulli y Aarón Díaz. Este papel le ganó una gran aceptación entre la audiencia, marcando así el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Aunque anteriormente había tenido participaciones estelares, no fue sino hasta 2006 que recibió su primera oportunidad como actriz protagónica, a lado de Guy Ecker, en la telenovela “Heridas de amor”, melodrama que inició una racha exitosa para la actriz, que se prolongó hasta su último protagónico en 2009, con la telenovela “Sortilegio”.

Desde entonces, ha dedicado la mayor parte de su carrera a la conducción de programas de concursos y de variedades, entre los que destacan “La Voz México” y “Netas Divina”, en donde participa desde 2018.

Ha sido nominada un total de siete ocasiones a los premios TVyNovelas, Bravo y Juventud, llevándose cuatro galardones gracias a sus actuaciones y a su éxito entre la audiencia.

Filmografía

Año Título Personaje 2007 Cuando las cosas suceden Hermana Lucía 2009 Monstruos vs. Alines Susan Murphy, Ginormica (Doblaje al español) 2014 Hijo de Dios Martha (doblaje al español) 2016 Un padre no tan padre Alma

Programas de televisión

Año: 2003; La Hora Pico: El reventón

Año: 2010; Mujeres asesinas (personaje: Irma de los peces)

Año: 2012; La Voz México (Conductora principal)

Año: 2018; Netas Divinas (conductora principal)

Telenovelas

Año Telenovela Personaje 2002 Entre el amor y el odio Leonela Montenegro de Valencia 2002 Cómplices al rescate Jocelyn 2002 ¡Vivan los niños! Hada de los dientes 2003 Alegrijes y rebujos Angélica Rivas 2004 Rubí Maribel de la Fuente 2006 La fea más bella Magaly Ruiz Esparza 2006 Heridas de amor Miranda San Llorente de Aragón 2008 Las tontas no van al cielo Candelaria “Candy” Morales Alcalde 2009 Sortilegio María José Samaniego Miranda, Sandra Samaniego Miranda 2017 El bienamado Laura Urquidi de Serrano

Certámenes de belleza

2000; Nuestra Belleza Jalisco (primer lugar)

2000; Nuestra Belleza México (primer lugar)

2001; Miss Universo

Premios

Año Premio Categoría Resultado 2004 TVyNovelas Mejor revelación femenina por “Alegrijes y rebujos” Ganadora 2007 TVyNovelas Mejor actriz protagónica por “Heridas de amor” Nominada 2007 Bravo Revelación femenina por “Un gallego en París Ganadora 2009 TVyNovelas Mejor actriz protagónica por “Las tontas no van al cielo” Nominada 2010 TVyNovelas Mejor actriz protagónica por “Sortilegio” Nominada 2010 Juventud Chica que me quita el sueño Ganadora 2010 Juventud Mejor vestida Ganadora

Vida privada de Jackie Bracamontes



En el año 2011, Jacqueline contrajo matrimonio con el empresario Martín Fuentes, quien también se dedica a las carreras de autos. De esta unión nacieron sus hijas Jacqueline (n. 2013), Carolina (n. 2014), Renata (n. 2016), Emilia (n. 2018) y Paula (n. 2018)

En 2012, anunció ante los medios que se encontraba embarazada por primera vez y que esperaba a un par de gemelos; sin embargo, durante la Semana Santa de 2013, la actriz comenzó a presentar síntomas de que algo no se encontraba bien en su embarazo, motivo que la orilló a acudir al médico, donde dio a luz a su hija Jacqueline y donde se enteraría de que su hijo varón había presentado complicaciones que derivaron en su fallecimiento antes del parto.

Aunque esto significó un duro golpe para “Jackie”, en los años siguientes vivió tres embarazos, de los cuales nacieron sus hijas Carolina, Renata, y las gemelas Paula y Emilia.

El inicio de su familia significó también un cese en sus participaciones como actriz, y ha asegurado que no se encuentra en sus planes inmediatos regresar a la pantalla chica si no es por medio de la conducción, ya que no desea perder momentos valiosos durante el crecimiento de sus hijas.