J Balvin estableció un mensaje potente al parecer contra Shakira luego de que le hiciera ‘grosería’ a Maluma

JLo salió ganando más amistades que la colombiana luego del show del Super Bowl

El cantante de reggae ton impactó a todos con sus palabras para Jennifer López

El show del medio tiempo del Super Bowl fue un gran acierto para Shakira y JLo pues su popularidad aumentó, sus descargas en internet también y seguramente sus bonos subirán mucho más en el mundo del espectáculo, sin embargo hubo una gran cantidad de especulaciones en torno a Maluma, Pitbull, Bad Bunny y J Balvin vino a reforzar esto con un mensaje que escribió.

A través de su cuenta de Instagram, J Balvin utilizó su alcance para dejar clara una cosa a sus seguidores y ‘alabar’ el trabajo y la humildad de JLo en el show del Super Bowl en una bonita fotografía muy sonriente junto a la boricua que para muchos ‘acabó’ a Shakira con su presencia y producción escénica.

“Gracias por permitirme brillar sin egoísmo y con tanta humildad, entre más pequeño te muestres más grande eres! GRANDE eres!! @jlo LATINO GANG!!” fue lo que escribió J Balvin en la postal que ya se encamina a los 3 millones de ‘me gusta’ y que dejó muchos comentarios positivos en los fanáticos de ambos:

“Esa carita de “mamá mírame, lo logré estoy al lado de JLo!”, “Brutal”, “La humildad de JLO es lo que la hace tan grande, una diosa en todo su sentido!”, opinaron muy felices de ver a J Balvin con JLo.

Pero las sospechas comenzaron a hacerse presentes cuando cuestionaron a J Balvin sobre la fotografía con Shakira: “¿Y la foto con Shakira?”, “José, donde está tu foto con Shakiraaaa, where is the proud of Colombia”, “Quiero ver la foto con Shakira”, “COLOMBIA NO TIRA PA Colombia, que pasa con el niño de Medellín no gusta de la hija de BARRANQUILLA?”, “¿Y Shakira Pa cuando?”, “Y no puso foto con Shakira que es una súper estrella de Colombia, ¿hay algo que no sabemos?”.

Y es que en efecto resulta por demás ‘sospechoso’ que Shakira no haya agradecido a J Balvin su aportación al medio tiempo aunque no haya interactuado propiamente con ella en el escenario, de por sí se tenían ya muchos comentarios y burlas hacia Maluma y Pitbull quienes tienen colaboraciones con la colombiana y JLo en varios de sus hits, como para que hayan decidido incluir mejor a J Balvin y a Bad Bunny, a quien dicho sea de paso, Shakira sí subió foto con él luego del Super Bowl.

Todo esto viene a levantar y hasta posiblemente a ‘confirmar’ sospechas de que pese a que son colombianos, Shakira y J Balvin no llevan la mejor relación, pues mientras ella ha colaborado con artistas urbanos como Maluma, Bad Bunny, Anuel AA, Nicky Jam, Prince Royce, El Cata, Camilo y Pedro Capó, nunca lo ha hecho con J Balvin lo que resulta sorprendente si se toma en cuenta que Shakira siempre pregona el apoyo entre colegas colombianos y el intérprete de ‘Mi Gente’ es de su país.

Mientras tanto J Balvin ya puede presumir colaboraciones con artistas como Beyoncé, Jennifer López, Rosalía, The Black Eyed Peas, Cardi B, Anitta, Camila Cabello, Major Lazer y Selena Gómez.