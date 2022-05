Dentro de la grabación también se pueden observar los tratamientos a los que ha sido sometida para poder controlar la enfermedad con la que está luchando actualmente. En dicho video compartió un mensaje lleno de empoderamiento en el cuál afirma “soy una aprendiz, no una víctima”.

La exponente del género urbano manda mensaje de empoderamiento tras enfermedad

“Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos”, se le escucha decir a Ivy Queen al inicio del video que publicó a través de su cuenta de Tik Tok, mismo que fue compartido por ‘Hoy Día’ a través de Instagram.

Por favor, siempre que puedan sean un ángel en la vida de alguien, porque usted no sabe cuando puede necesitar uno en la suya. Con esto dicho, gracias a todos por procurar por mí”, siguió expresando en el video mientras muestra las imágenes de cómo ha sido el proceso con el que enfrenta su enfermedad, misma que no fue aclarada. Archivado como: Ivy Queen enfrenta enfermedad.