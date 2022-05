“Me hiciste entender que íbamos a lograr e íbamos a estar juntos. Tienes un pavor mi amor, te guardas cosas, no eres sincero y de repente ya no te acuerdas”, dijo Ivonne justo antes de romper en llanto, Eduardo no reaccionaba ante las palabras de Ivonne, y solo se quedaba callado…

Ivonne Montero enfrenta a Eduardo Rodríguez: La respuesta de Eduardo le rompió el corazón

Pero lo peor de todo, fue la respuesta que Eduardo le dio a la actriz mexicana, “. “Ok, no, pues ya están claras las cosas, ¿no?”, haciendo que la protagonista de telenovelas se decepcionara y se sintiera aún peor. También la actriz le dijo a Eduardo que el la tiene catalogada como ‘una cualquiera’, lo cual, enfureció más a los televidentes. “Yo de pronto siento que tú crees que no valgo o que me acuesto con todo el mundo porque todo el tiempo me preguntas: ‘¿y Zerbani qué?’. De Potro me dijiste:

<script type = "text/javascript" src = "https://services.brid.tv/player/build/brid.min.js" ></script> <div id = "Brid_53144498" class = "brid" style = " width : 16 ; height : 9 ; " itemprop = "video" itemscope itemtype = "http://schema.org/VideoObject" > <meta itemprop = "name" content = "Video entretenimiento genérico" /><meta itemprop = "description" content = "Video sobre el mundo del entretenimiento genérico" /><meta itemprop = "duration" content = "PT29S" /><meta itemprop = "uploadDate" content = "2018-10-25 19:40:05" /><meta itemprop = "thumbnailURL" content = "https://cdn.brid.tv/live/partners/11583/thumb/311880_t_1540496543.png" /><meta itemprop = "contentUrl" content = "https://cdn.brid.tv/live/partners/11583/sd/311880.mp4" /> </div> <script type = "text/javascript" > $bp ( "Brid_53144498" , { "id" : "14403" , "width" : "16" , "height" : "9" , "video" : "311880" }); </script>

… Eso quiere decir que no me conoces. Me dijiste: ‘¿Con quién has estado? ¿Con cuántos has estado?’… ¿Y por qué me lo preguntaste”.

La actriz no dudó ni un segundo en exponer la verdad, ya que Eduardo Rodríguez la estaba haciendo quedar como una ‘mentirosa’: “Y ahorita que lo saco a la luz (tú dices): ‘no, yo no hice, yo no dije, tú solita te armaste tu historia”. Los fans del programa dieron su punto de vista a favor de Ivonne; “”Eduardo la negó a muerte y claramente eso dice mucho de que tipo de hombre es el. Llevan más de 20 años de conocidos y no le tiene ni tantito de respeto a Ivonne.”, “Muy bien dicho Ivonne, le faltaron pantalones”, ” El se queda sin Argumentos porque sabe que ella está diciendo la verdad y no sabe como responder”. Ante ésta polémica, el actor ha estado siendo un foco de atención entre la audiencia, pero no de la forma positiva, pues esto puede provocar que lo expulsen de la casa, ¿Tu de que lado estás? Archivado como: Ivonne Montero enfrenta a Eduardo Rodríguez