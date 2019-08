Página

Ivonne López es la primera en dar la cara tras escándalo de Enrique Albis

La actriz hispana es amiga de la chica del audio que se filtró la semana pasada

Ivonne López también sufrió acoso sexual del exproductor de El Gordo y la Flaca

Tras destapar el escándalo de acoso sexual en El Gordo y la Flaca, ahora el programa Chisme No Like dio a conocer el rostro de la primera supuesta víctima de Enrique Albis que da la cara… se trata de Ivonne López, una actriz venezolana que vive en Miami.

De acuerdo con los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristáin, Ivonne López es una de las mejores amigas de la chica del audio que se filtró la semana pasada, en el que se reveló que supuestamente Enrique Albis, el exproductor de El Gordo y la Flaca, la acosó sexualmente y se masturbó en un camerino de Univisión.

Precisamente, fue Ivonne López quien al saber que su amiga iría a hacer un casting con Enrique Albis a Univisión, le advirtió que lo grabara para tener pruebas de lo que también había intentado con ella.

“Le dije grábalo porque a mí ya me había pasado”, contó la actriz de origen venezolano, quien recordó que asistió a un casting con Albis y él “quiso tocarse, quiso tocarme, me faltó al respeto y la verdad ni siquiera terminé el casting porque yo sí tengo un carácter bien fuerte y yo pues no se lo permití, pero quiso hacer exactamente lo mismo, o sea muéstrame, déjame tocarme, yo me vengo bien rápido”.

De acuerdo con su relato que sucedió en el año 2014, Ivonne López había participado como azafata en un sketch de El Gordo y la Flaca, junto a Lili Estefan y Raúl de Molina, al término del cual se le acercó Enrique Albis para pedirle su email y posteriormente la invitó a hacer un casting en las instalaciones de Univisión.