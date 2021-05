“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Ivonne Govea. Actriz, vedette, bailarina y científica de amplia trayectoria en el mundo del espectáculo y la investigación”, se puede leer en esta publicación.

En su intervención, Ivonne Govea comentó que si alguien hacía un desnudo audaz o erótico, dependía del artista que lo captara y del artista que lo proyecta: “Empecé a trabajar en un lugar que se llamaba Mink y en otro que se llamaba Can Can”, compartió.

Tras la muerte de la actriz y vedette Ivonne Govea, resurgió un video que está disponible en YouTube del programa Historias detrás del mito, producido por TV Azteca. En esa ocasión, se presentó la emisión Vedettes en el olvido, con la presencia de Olga Breeskin, Lyn May y Wanda Seux, entre otras.

Respecto a otro delicado tema, los obsequios que llegó a recibir de diferentes hombres, la actriz y vedette expresó que era obvio que no podía dar una compensación a regalos ostentosos: “Por lo tanto, haces devolución del mismo”, dijo en esta entrevista.

Tiempos díficiles

Con el cierre de los centros nocturnos, y la llegada de los table dances a México, vedettes como Ivonne Govea se enfrentaron a tiempos díficiles y así lo recordó: “Mi ex marido pretendió coartarme, y de alguna manera, a donde yo iba a trabajar, decía que no me dieran trabajo”.

“Creo que esas épocas de las vedettes fueron mas elegantes y la gente que iba a los clubes nocturnos o teatros a ver una variedad eran mas selectivas que hoy”, “Ahora resulta que todas las vedettes eran muy honestas y no aceptaban dinero ni regalos de nadie, jajaja, ni ellas se la creen!!!”, se puede leer en algunos comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).