Casi tres semanas después de dejar la Casa Blanca, Ivanka Trump, hija del ex presidente de EEUU, Donald Trump, reaparece y se deja ver deja ver en camisón transparente en las playas de Miami, Florida, pero usuarios la acusan de ratera y de no pagar impuestos.

En la cuenta oficial de Instagram del programa Suelta la sopa de Telemundo se puede observar esta imagen, la cual hasta el momento está cerca de llegar a los 3 mil likes, donde Ivanka Trump sorprendió al mostrar piernón.

Cabe recordar que en los eventos en los que participaba la hija de Trump lucía outfits más formales, por lo que este camisón tranparente causó impacto entre los internautas.

Pero cuando parecia que todo serían halagos para la empresaria y modelo, que en este 2021 cumplirá 40 años de edad, no fue así, pues una usuaria se le fue con todo: “Con tanto que se roban, cómo no. Porque no pagan impuestos”, a lo que otras personas respondieron:

“Hay que ser inteligentes para saber robar como ella”, “Todos los gobiernos del mundo roban, triste realidad”, “Hasta para eso se necesita astucia, no cualquier lo sabe hacer tan bien como ellos”.

Acusan de ratera a Ivanka Trump

A pesar de que varias personas defendieron a la hija de Trump, otros seguían acusándola de ratera: “Con todo el dinero que robaron”, “No pues así hasta yo”.

Por otra parte, una usuaria se expresó de la siguiente manera refiriéndose a Ivanka Trump al reaparecer en camisón transparente: “Yo veo a una mujer alta, flaca, con ropa de playa, simple, nada elegante, no es envidia, pero veo que dicen glamorosa, ¿dónde? Ah, ¿por qué es la hija de Donald Trump?”.

