Ivanka Trump de nuevo sorprende con atrevido atuendo

La hija de Trump se deja ver con vestido blanco de pronunciado escote presumiendo su “pechonalidad”

Un usuario recordó a la princesa Diana al ver esta fotografía

Parece ser que los atuendos formales han quedado en el olvido para Ivanka Trump, aunque no la elegancia y buen gusto, pues ahora se dejó ver con vestido blanco de pronunciado escote con el que la hija de Donald Trump presume su “pechonalidad”.

Nuevamente, en la cuenta de Instagram @Ivanka Updates, página de fans dedicada a la empresaria y modelo, se compartió un par de imágenes que no dejó nada a la imaginación.

En la primera de ellas, que está a punto de llegar a los 3 mil likes a la fecha, Ivanka Trump fue captada saliendo de su nuevo hogar en Miami, Florida. Además de su vestido blanco de pronunciado escote, resaltan sus sandalias, su cabello recogido y originales gafas para protegerse del sol.

No pasó mucho tiempo para que los seguidores de esta cuenta se desvivieran en halagos para la hija de Trump: “Encantadora”, “Hermosa y adorable”, “Como una hermosa dama“, “Ufff, princesa caliente”.

Ivanka Trump le recuerda a Lady Di

Por otro lado, una usuaria no se mostró a favor de esta fotografía de Ivanka Trump y así se expresó: “Realmente, no me importan este tipo de fotos. Siento que los fotógrafos se están entrometiendo en su vida personal. Me recuerda a la princesa Diana. Estoy fuera de lugar porque no apoyaré este tipo de invasión de la privacidad”.

En otra fotografía, la empresaria y modelo Ivanka Trump, con el mismo vestido blanco de pronunciado escote con el que presume su “pechonalidad”, aparece acompañada de su esposo, el empresario estadounidense de origen judío, Jared Kushner, que no puede disimular una gran sonrisa.

Pero no todo fueron elogios para la pareja, ya que varias personas notaron que no usan cubrebocas en plena pandemia por el coronavirus.