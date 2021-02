Aseguran que Ivanka Trump no será candidata al Senado

Ivanka Trump ‘le hace el feo’ al Senado y asegura que no será candidata

Además, aseguró que apoyaría al candidato que sí se presentara por ese puesto

Ivanka Trump ‘le hace el feo’ al Senado, aseguran que no será candidata en 2022 y que apoyará directamente a Marco Rubio quien se postulará a la reelección para ese escaño, reveló The Associated Press.

El portavoz del senador Rubio, Nick Iacovella, confirmó al medio Florida Politics “que Marco e Ivanka hablaron hace unas semanas” al respecto y despejaron así las especulaciones de una posible candidatura en las primarias republicanas de Ivanka Trump, que fue asesora de su padre en la Casa Blanca.

Hija de Trump ofrece su apoyo

“Ivanka ofreció su apoyo para la reelección de Marco y tuvieron una gran charla”, dijo el portavoz sobre la conversación de la hija de Donald Trump con el senador.

De igual forma, indicó que están discutiendo la realización de un evento entre la hija del expresidente y Rubio, que es uno de los dos senadores por Florida, a fin de “destacar el impulso exitoso de Marco e Ivanka para expandir el Crédito Tributario por Hijos”.

¿Le dieron la espalda a Ivanka Trump?

Tras la derrota del expresidente Donald Trump en las elecciones de 2020 frente al demócrata Joe Biden, la mayor parte de la familia del expresidente se ha ‘mudado’ a el estado de Florida. El expresidente lo ha hecho en el club Mar-a-Lago de Palm Beach, mientras que Ivanka y su marido, Jared Kushner, compraron por cerca de 32 millones de dólares un terreno en Miami Beach.

Rubio fue elegido por primera vez en el Senado en 2010 y pese a que en 2016, cuando se presentó como candidato a la Presidencia, dijo que no buscaría la reelección en el Senado.