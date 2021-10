Aunque no se entraron en las causas que habrían provocado la muerte del cuarto esposo de Ivana Trump, quien tenía 49 años de edad, se piensa que fue por el cáncer de piel que padecía desde hace más de un año y al que desgraciadamente no pudo vencer. De inmediato, se compartieron más detalles de esta pareja.

¿Quién era Rossano Rubicondi, cuarto esposo de Ivana Trump?

Nacido el 14 de marzo de 1972 en Roma, Italia, Rossan Rubicondi participó en películas como El décimo octavo ángel, protagonizada por Rachael Leigh Cook, así como en The Golden Bowl, con Uma Thurman y Kate Beckinsale. En sus últimos años, el cuarto esposo de Ivana Trump, mamá de Ivanka, trabajó en el lanzamiento de Rossano To Go, una pizzería en West Palm Beach, Florida.

Por su parte, Ivana Trump, quien estuvo casada con Donald Trump por espacio de 15 años, reveló en 2009 que su matrimonio con el actor y modelo italiano “no era un matrimonio de 24 horas al día y 7 días a la semana”, pero los dos lo estaban disfrutando al máximo. Dato curioso, la pareja se casó en el resort Mar-A-Lago en Palm Beach, propiedad del expresidente de Estados Unidos, donde su hija Ivanka fue su dama de honor.