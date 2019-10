Página

Iván Archivaldo Guzmán, el Chapito, advirtió que va tras impostor

El hijo del Chapo Guzmán fue muy claro a la hora de lanzar el comunicado

Esto ocurrió justo después de la detención y liberación de su hermano Ovidio Guzmán

Luego de que Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán fuera detenido y liberado, su hermano, Iván Archivaldo Guzmán, también conocido como ‘El Chapito’, advirtió que va a la caza de un impostor.

Luego de la detención y liberación de Ovidio Guzmán, diversas fotos y cuentas en las redes han surgido en una auténtica ‘fiebre’, donde varias páginas aseguran ser el verdadero hijo del capo.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que algún usuario intenta usurpar la identidad de un familiar del Chapo Guzmán.

Han existido varias páginas que aseguran ser Iván Archivaldo Guzmán, ‘El Chapito’. Algunas con un gran número de seguidores.

No obstante, apareció una cuenta identificada como ‘therealivanguzman‘, la cual sería aparentemente la página oficial del hijo de Joaquín Guzmán Loera.

Fue justamente ahí donde se dio a conocer por medio de la sección de historias varias cuentas que se hacen pasar por él.

En una imagen se ve una captura de pantalla donde un internauta le pregunta que si se trata de él, a lo que ‘el Chapito’ asegura que esa cuenta es falsa.

Asimismo, en otro post de una página de nombre ‘iv____ar’ se pueden ver imágenes de armas de fuego en autmóviles lujosos, a lo que el hijo del Chapo Guzmán lanzó un nueva advertencia.

“Fotos falsas”, y pidió a sus seguidores que reportaran la cuenta.

Y por si esto no fuera poco, Iván Archivaldo Guzmán hace unos meses subió una imagen donde se puede leer un texto donde se deslinda de otra página que usurpaba su identidad.

“Yo, Iván Archivaldo, de apellidos Guzmán Salazar, me deslindo de la cuenta de Instagram @ivan_.archivaldo, ya que esta cuenta que usurpa mi identidad me está causando problemas. Esta cuenta no fue autorizada por mi persona. También cabe destacar que las fotos publicadas en dicha cuenta se salen de la realidad”, dijo el hijo del Chapo Guzmán.

Asimismo, destacó que ese fue el motivo por el cual abrió una página en Instagram, para señalar a todos aquellos impostores.

El anuncio del hijo del Chapo surgió luego de la detención y posterior liberación de su hermano Ovidio Guzmán, en Culiacán Sinaloa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él estuvo de acuerdo en la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” tras ataques del crimen organizado hace unos días en Culiacán, Sinaloa.

“El Secretario de la Defensa, Marina, Seguridad, se concentraron, se reunieron y le dieron seguimiento al problema y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas”, indicó durante conferencia en Oaxaca.

“Yo estuve de acuerdo con eso porque no se trata de masacres, ya se terminó, no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas”.

El Mandatario comentó que la decisión fue tomada para proteger la vida de los ciudadanos.