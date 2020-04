View this post on Instagram

Mis compañeros. Esto es lo que necesitan saber sobre cómo el nuevo paquete de estímulo federal del Coronavirus afectará a nuestras familias inmigrantes. . El paquete no incluye a 7 millones de familias inmigrantes que están trabajando, pagando impuestos, y luchando contra el virus. . Llame a sus representantes en el Congreso al 1-844-442-1764 y demande la ayuda financiera que nuestras familias inmigrantes necesitan. Todos merecen ayuda durante esta crisis y debería importar si uno tiene papeles o no.