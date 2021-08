Así lo dio a conocer su madre, quien subió a sus historias de Instagram que se encontraba en compañía de su hija y ambas parecían bastante felices de poder pasar más tiempo juntas, pero no fue con la única persona que se tomó fotografía, sino que uno de los maquilladores del programa se fotografió con la joven y compartió el encuentro a través de sus redes sociales. Archivado como: Itatí Cantoral Lucero Mijares

Al parecer, la joven Lucero visitó a su madre en los foros de Televisa donde actualmente está trabajando en un proyecto en conjunto con Itatí Cantoral, que se estrenará en los próximos días y que tiene a todos los seguidores de ambas actrices y cantantes al pendiente, así que no era de extrañar que la hija de ‘la novia de América’ visitara el foro.

Pero, al parecer fueron varias personas las que han llegado a pensar que la hija de Lucerito tiene un parecido sorprendente a su padre y no han dudado en comentarlo a través de la fotografía que su posteó en redes sociales, mencionando que el físico de la menor es igual al de Manuel Mijares e incluso han llegado a cuestionar su aspecto físico.

Y no tardó la joven en responder el comentario de la fotografía, señalando el cariño que le tiene a Itatí Cantoral, ya que ella le comentó un: “Ay, te adoro.”, lo que hizo que los seguidores tanto de Itatí como de Lucero empezaran a escribirles respuestas cariñosas e incluso pidiéndoles saludos de su parte, pero eso no fue lo que llamó la atención, puesto que fueron los comentarios de dos personas que también estarán trabajando con la actriz y Lucerito que levantaron sospechas.

“La verdad, no heredó la belleza de su mamá”, escribió un usuario a través de la caja de comentarios en la fotografía que compartió Itatí Cantoral, señalando que en su opinión ella no se parecía nada a su madre, que a su edad era considera una de las jóvenes más bellas de México y estaba muy activa en la carrera de actriz y cantante que le aseguró un futuro dentro del mundo del espectáculo. Archivado como: Itatí Cantoral Lucero Mijares

Y no faltó quienes comenzaron a señalar el físico de la menor, puesto que siempre han sido muy duros al comentar que ella no ‘heredó’ la belleza de su madre, sino que se parece más a su padre y hacen comentarios muy crueles sobre los ‘defectos’ que ellos creen que Lucerito ‘chica’ tiene en contra.

También hubo quien alabó la voz espectacular de Lucerito chica e incluso la compararon con la voz de su madre, quien a su edad también se estaba destacando como cantante y que resaltó en todo una generación; los seguidores de Itatí señalaron que si bien, la joven era idéntica s u padre, algo que no se puede negar es el gran parecido en el tono de voz de su madre al cantar.

“No es agraciada”

Y no faltó el que señaló nuevamente su aspecto físico, haciendo crítica de un posible distanciamiento entre la madre de Lucerito y su nieta, ya que al no ser ‘agraciada’, la señora Lucero León prefirió alejarse de su nieta y es que aseguran no le hace caso, ni llega a verse el gran vínculo que une a Lucerito con su madre, con la hija de esta.

“La niña no está nada agraciada, será por eso qué la abuela Lucero ni caso le hace”, recalcó la seguidora de Cantoral a través de la fotografía que se posteó, dejando entrever que ese era el posible motivo del por qué no se les ha visto juntas a las ‘Luceritos’, pero claro, todo es un simple rumor, ya que no han dado motivos para hacer pensar en un alejamiento real entre la familia.