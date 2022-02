Fue ahí en donde la hija de Roberto Cantoral se dio cuenta que las cosas no estaban bien: “Yo siempre lo acompañaba y yo de ‘y por qué no’, como esposa de albañil , le llevaba hasta su itacate a su corte a comer. Le llevaba la comida hecha por mí. Y él ya no quería, pues ya andaba con la Susana”. Archivado como: Itatí Cantoral cuenta su reencuentro con Susana González

“Me enteré por alguien más”

Para finalizar con sus declaraciones, Itatí Cantoral comentó que ya sospechaba de esta supuesta infidelidad desde tiempo atrás, esto luego de que una persona que trabajaba en Televisa le contara qué estaba pasando en realidad entre Eduardo Santamarina y Susana González:

“Cómo yo entré a trabajar muy chiquita a Televisa, la señora que estaba para darte los camerinos me conocía de hace mucho tiempo. En ese momento hablabas a los camerinos porque no había celulares, y ya te pasaban a la persona. Entonces, cuando hablé al camerino me dice la del camerino; ‘Ay señora, no sé cómo decirle, pero es que se meten al camerino, todo Televisa lo sabía”, finalizó con sus declaraciones. Archivado como: Itatí Cantoral cuenta su reencuentro con Susana González. PUEDES VER LA ENTREVISTA AQUÍ