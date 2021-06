Itatí Cantoral le concede una reveladora entrevista a Yordi Rosado

La actriz mexicana da el nombre del actor con el que engañó a Eduardo Santamarina

“Ya estábamos separados, ya estábamos mal. Yo me adelanté porque empecé a salir con otra persona”, expresó Lo que nadie esperaba. En la entrevista que le concedió a Yordi Rosado, que está disponible en su canal oficial de YouTube y que a la fecha tiene más de 250 mil vistas a unas cuantas horas de su lanzamiento, Itatí Cantoral da el nombre del actor con el que engañó a Eduardo Santamarina: Gabriel Porras. Nacida el 13 de mayo de 1975 en la Ciudad de México, e hija de Roberto Cantoral e Itatí Zucchi, ambos ya fallecidos, la reconocida actriz mexicana abrió su corazón y compartió este momento de su vida del que nunca se había animado a contar. “Ya estábamos separados, ya estábamos mal”: Itatí Cantoral Eduardo Santamarina le fue infiel a Itatí Cantoral con Susana González en la época en que ambos protagonizaban la telenovela Velo de novia, aunque la actriz reconoce que ella también fue infiel. Ya después vendría el divorcio. Cabe recordar que Eduardo e Itatí procrearon gemelos: Roberto Miguel y José Eduardo. “Ya estábamos separados, ya estábamos mal. Yo me adelanté porque empecé a salir con otra persona, que se llama Gabriel Porras, y no estaba yo divorciada. Ya no sé, ya estábamos mal. (No dormíamos en cuartos separados) Ya no había nada de nada. (La carrera) nos separó, yo tenía otra visión de mi carrera y él no, eso nos ayudó a romper la relación. Yo en el inter empecé a salir con Porras y yo ya no sé si fue antes o después, pero cuando Eduardo se enteró, adiós, se terminó todo”, expresó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“No fue Susana (González), claro que no”: Itatí Cantoral En esta misma entrevista, Itatí Cantoral compartió que se dio cuenta de la infidelidad de Eduardo Santamarina cuando intercambió su chofer con él, aunque aclara que la actriz Susana González no tuvo nada qué ver en su divorcio. “No fue Susana, claro que no. Fue hace tantos años que seguramente tuve muchos errores yo también, pero Eduardo se casó muy enamorado y cuando tuvo sus hijos era el más contento. Así sucedieron las cosas”, mencionó la actriz, quien actualmente participa en la serie de comedia Se rentan cuartos.

Su divorcio fue el primer golpe de su vida Más adelante, confesó que su divorcio de Eduardo Santamarina fue un duro golpe para ella, pues nunca se imaginó que su vida cambiaría de esa manera. Comentó también que el romance que sostuvo con el actor Gabriel Porras fue una especie salvavidas. “Yo presiono a Eduardo para el divorcio, firmamor el divorcio y yo terminé mi relación con Gabriel Porras, porque él supo que nunca lo quise, lo agarré como salvavidas. Yo jamás pensé que me iba a divorciar, mis papás me educaron así de ‘la princesa de la casa’. Yo pensé que a mí me iban a aguantar todo, la vida no es así, ese fue el primer golpe de mi vida”.

“Yo estaba enojadísima” Pero eso no sería todo durante esta entrevista que Itatí Cantoral le brindó a Yordi Rosado, ya que la actriz reveló que en una ocasión coincidió con Susana González en un gimnasio, donde hablaron sobre la infidelidad de Eduardo Santamarina. “No la odiaba como parecería. No nos llevábamos, Yo estaba enojadísima. Pasaron cuatro años, ellos justamente acababan de terminar y voy al gimnasio, volteo y está al lado. Me ve y se echa a correr, yo creo que dijo: ‘me va a golpear'”.

Itatí Cantoral le pidió perdón a Susana González La actriz mexicana recordó que cuando fue al baño se encontró con Susana González y le dijo que no se fuera, pues ya estaba “curada” de su cabeza y había entendido que ella no había sido la culpable de su divorcio de Eduardo Santamarina. “Nos pusimos a platicar, fue una plática donde se abrieron dos mujeres y le dije: ‘te perdono si te tenía que perdonar de algo’, no sabemos cómo me ayudaste con todo lo que me contaste, no tengo ningún problema contigo’. Yo le pedí disculpas porque yo pensé que era la mala del cuento, todos somos víctimas y villanos”.

¿Quién es Gabriel Porras? Luego de que Itatí Cantoral confesara que engañó a su entonces esposo Eduardo Santamarina con Gabriel Porras, cabe resaltar quién es este actor mexicano: Nacido el 13 de febrero de 1968, es recordado principalmente por su participación en diferentes telenovelas. De 2008 a 2013 estuvo casado con la actriz venezolana Sonya Smith. Gabriel comenzó su carrera artística en TV Azteca en la telenovela Tres veces Sofía, al lado de Lucía Méndez. Ha trabajado también para la cadena Telemundo. Ha incursionado en el cine y el teatro.

Impacta con su apariencia física Con 46 años de edad recién cumplidos, Itatí Cantoral luce más bella que nunca, y le confesó a Yordi Rosado que generalmente cuida su alimentación, pero en realidad hace mucho ejercicio. Actualmente, hace pole dance y danza aérea, lo cual es muy complicado. “Me gusta mucho correr, me he entrenado para maratones, y justo cuando iba a hacer un maratón, estaba mi hija María Itatí de 4 meses, entonces no lo hice, pero ya me había totalmente entrenado y esa es una historia hermosa…”, comentó.

Itatí Cantoral perdió a dos hijos La actriz mexicana recordó que en esa época fue al ginecólogo y éste le pidio hacerse un ultrasonido, y ahí descubrió que estaba embarazada de cuatro meses, incluso su hija se estaba chupando el dedo: “Y ya había perdido dos hijos después de los gemelos”. “Nada grave para mí, pero pues son legrados. Entonces, yo corriendo en la mañana y en la tarde (como parte de su preparación para correr un maratón) y mi hija ya tenía 4 meses. Yo le pedí a Dios que quería tener una hija y que me diera una señal de que si yo tenía que estar con el chico colombiano (refiriéndose al actor Carlos Cruz)”.

“A mí no me perdonan nada” Una de las cosas por las que Itatí Cantoral es recordada por el público es por la ocasión en que interpretó el tema La guadalupana desde la Basílica de Guadalupe en México, donde muchos aseguran que se encontraba en estado inconveniente. Después de varios años, la actriz mexicana lo toma con humor. “Eso sí qué vergüenza. Se volvió famosísima, a mí no me perdonan nada. Hasta mi hermano (José Cantoral), que es un músico increíble, me pregunta: ‘ya dime la verdad, ¿estabas tomada cuando le estabas cantando a la Virgen?’, pero de verdad, tomada no me veo”, dijo entre risas.