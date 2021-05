Israel compartió información de inteligencia con Estados Unidos que muestra cómo Hamas operaba dentro del mismo edificio de las agencias informativas Associated Press (AP) y Al-Jazeera en Gaza, dijeron funcionarios en Jerusalén este domingo, según un reporte del diario The Jerusalem Post.

Presunta evidencia de Hamas operando en edificio de prensa

“El edificio albergaba las oficinas de los medios civiles, detrás de las cuales la organización terrorista Hamas se esconde y utiliza como escudo humano”, manifestó el ejército israelí en un comunicado. “La organización terrorista Hamas coloca deliberadamente sus activos militares en el corazón de la población civil en la Franja de Gaza. Antes del ataque, las FDI advirtieron a los civiles que estaban en el edificio y les dieron tiempo suficiente para evacuar”.

Según The Jerusalem Post, después de la Operación Margen Protector en 2014, el exreportero de AP Matti Friedman escribió en The Atlantic: “Hamas entendió que los reporteros podrían ser intimidados cuando fuera necesario y que no denunciarían la intimidación… El personal de AP en la ciudad de Gaza presenciaría el lanzamiento de un cohete justo al lado de su oficina, poniendo en peligro a los reporteros y otros civiles cercanos, y AP no lo informaría, ni siquiera en los artículos de AP sobre las afirmaciones israelíes de que Hamas estaba lanzando cohetes desde áreas residenciales”.