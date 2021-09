Agentes federales de los U.S. Marshals , especializados en capturar a fugitivos violentos , ya detuvieron a Horatio Rice y Tiffany Taylor el pasado viernes 17 de septiembre del 2021 en Mississippi, al sur de Tennessee, el hombre está acusado de ser el presunto asesino del joven Israel Diego Pascual y la mujer de ser su cómplice en el escape.

Sin embargo, cuando los primeros patrulleros del SPD llegaron a la escena del crimen afuera de la lavandería Duck River Laundry ya no pudieron hacer nada por el joven Israel Diego Pascual y se le declaró muerto en el lugar ante el asombro y dolor de su familia abatida por la desgracia.

Los agentes del SPD pudieron identificar a Horatio Lewis Ratio gracias a los videos de las cámaras de seguridad afuera de la lavandería Duck River Laundry ya que, además, el hombre tiene antecedes criminales en Tennessee. Sin embargo, el hombre ya había escapado de su domicilio cuando los agentes fueron a buscarlo y el caso se turnó a los U.S. Marshals.

El viernes 17 de septiembre del 2021 los agentes de los U.S. Marshals que le seguían la pista al afroamericano Horatio Lewis Rice lo detuvieron en el remoto pueblo de Tunica, Mississippi, ya casi en la frontera con el estado de Arkansas. Junto a Rice los federales capturaron Tiffany Taylor, no se detalla, como cómplice en el escape del presunto asesino.

“¿Por qué, por qué, por qué?”

Nadia Spatz, la empleadora de Manuela Pascual en una granja de Tennessee, abrió la cuenta Helping family of Israel Diego Pascual (Ayudemos a la familia de Israel Diego Pascual) en la red social de apoyo económico Go Fund Me para ayudar a la mujer y su familia a costear gastos del funeral y enfrentar la tragedia por el asesinato del joven.

“Creo en Dios, y es muy difícil encontrar las palabras para describir lo que sentí al visitar la familia de Manuela Pascual… rezamos juntos, la tome de la mano y ella sólo repetía ‘¿por qué, por qué, por qué?’. Lo mínimo que podemos hacer como comunidad es ayudarle a esa familia con esta colecta” dijo Nadia Spatz pidiendo solidaridad para la familia del chico.