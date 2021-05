Aunque las partes aún no determinaban la fecha exacta en que entraría en vigor, indica AP. Altos funcionarios de defensa, incluyendo al jefe del Estado Mayor Conjunto y al asesor de seguridad nacional, recomendaron aceptar la propuesta.

Israel anuncia cese al fuego en Gaza. Israel anunció el jueves un cese del fuego en la intensa campaña militar en contra de combatientes de Hamas, la cual provocó extensos daños en la Franja de Gaza y paralizó las actividades en buena parte de Israel, informa The Associated Press.

Un funcionario de Hamas dijo que la declaración de tregua era una derrota para Netanyahu y “una victoria para el pueblo palestino”. Ali Barakeh, miembro de la Oficina de Relaciones Árabes e Islámicas de Hamas, dijo a The Associated Press que los combatientes permanecerán en alerta.

Un miembro del gabinete de seguridad dijo que el cese del fuego entraría en vigor a las 2 de la mañana, unas tres horas después del anuncio. El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a revelar conversaciones privadas, indica AP.

Lo anterior, hasta no recibir noticias de los mediadores. Una vez que eso suceda, los líderes de la agrupación discutirán el tema y realizarán un anuncio, aseguró para AP. Poco después del anuncio se activaron las alarmas de ataques aéreos en el sur de Israel.

Dichos ataquen han perturbado la vida de millones de israelíes durante más de una década, asegura The Associated Press. En su cuarta guerra con Israel, Hamas disparó más de 4,000 cohetes con un alcance y una precisión nunca vistos hasta ahora, asegura AP.

Todos a favor menos Estados Unidos

La propuesta buscaba emitir un comunicado de prensa en el que se pediría el fin de la violencia. Diplomáticos señalaron que todos los otros miembros del consejo estuvieron a favor del comunicado. Un comunicado de prensa requiere de la aprobación de los 15 miembros del consejo.

Pero una resolución requiere de únicamente nueve votos a favor y que no haya veto de Estados Unidos o de cualquiera de los otros cuatro miembros permanentes, indica The Associated Press. El portavoz del gobierno francés señaló que se llevaban a cabo “discusiones muy intensas” con Estados Unidos.