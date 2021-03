Maribel Guardia y Carmen Salinas inconsolables tras la muerte de Isela Vega

Siguen las reacciones tras la muerte de Isela Vega

Maribel Guardia y Carmen Salinas están inconsolables por el fallecimiento de la actriz

En sus respectivas redes sociales, comparten emotivos mensajes de despedida

Luego de que se diera a conocer el triste fallecimiento de la actriz mexicana Isela Vega a los 81 años de edad a consecuencia del cáncer, tanto Maribel Guardia como Carmen Salinas se despidieron de manera emotiva en sus respectivas redes sociales.

En primer lugar, la actriz y cantante costarricense Maribel Guardia, de 61 años de edad, a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió una serie de imágenes junto a Isela Vega.

“Descansa en paz, mi adorada Isela Vega, fue un honor conocerte y trabajar a tu lado. Gracias por las anécdotas y las sonrisas que me compartiste. Nos dejas tu talento y el encanto que emanaba de ti”. Para concluir, Maribel le deseó un buen viaje y le expresó que se queda en su corazón.

Cabe destacar que ambas actrices coincidieron en Muchacha italiana viene a casarse, telenovela del 2014 producida por Pedro Damián para Televisa. Se trata de una adaptación de la telenovela argentina homónima de 1969 que ya había sido adaptada en México con el mismo título en 1971.

En esta telenovela, Isela Vega interpretó el personaje de Eloísa Viuda de Ángeles mientras que Maribel Guardia hizo lo propio con el personaje de Julieta Michel.

“Una gran mujer”

No pasó mucho tiempo para que seguidores de la actriz y cantante costarricense expresaran sus condolencias tras la muerte de Isela Vega, aunque hubo quienes no estaban enterados de este hecho, como la también actriz mexicana Lorena Herrera, quien dijo: “¿Cómo? Qué triste!!! No lo sabía!!! una gran mujer, actriz y excelente compañera de trabajo. Que en paz descanse”.

Por su parte, la cantante Yuri se limitó a decirles “Hermosas” a ambas actrices y tanto Isabel Madow como Latin Lover compartieron diferentes emojis.