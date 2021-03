El actor Arturo Vázquez Vega está inconsolable tras la muerte de su mamá Isela Vega

Se informó que la actriz mexicana falleció a los 81 años de edad a consecuencia del cáncer que padecía desde febrero

El hijo de Alberto Vázquez confesó que si pudo despedirse de ella

Devastado. El actor Arturo Vázquez Vega está inconsolable tras la muerte de su mamá, la actriz Isela Vega, quien falleció a los 81 años de edad a consecuencia del cáncer que padecía desde febrero.

En la cuenta oficial de Instagram del programa Hoy se comparte un video del momento en que el hijo de Alberto Vázquez relata algunos detalles de los últimos días de su madre.

“No pude más, me solté llorando”

Después de agradecer por el apoyo recibido en estos díficiles momentos, Arturo Vázquez Vega no pudo más y rompió en llanto.

“Mi mamá se murió amándolos a todos y queriendo volver a verlos en los sets y así es cómo se fue, eso era ella, ella era parte de cada uno de todos”, expresó.

Sobre el legado que le dejó su madre, Isela Vega, el actor compartió que fue el trabajo, “trabajar”, y que lo último que recuerda de ella es que lloró cuando la vio: “Una vez que se cayó en Acapulco y nunca había visto a una mujer tan fuerte en el suelo. La vi en el suelo y no pude más, me solté llorando. Después tuve uno de estos episodios que se tienen ahorita y me dijo: ‘Alégrate, hijo'”.

Sobre lo que fue la última voluntad de la actriz, Arturo Vázquez compartió que era terminar su película con Alejandro González Iñarritu y que ya tenía todo preparado.

Y cuando nadie lo esperaba, el actor confesó que no tienen los medios ni lugar en ningún panteón para ella, ya que nunca planearon nada ni platicaron al respecto, y lo más probable es que el cuerpo de su madre se vaya a cremar: “Si yo tuviera un lugar en el panteón, por supuesto que lo usaría”.